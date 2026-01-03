Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 11:20 AM IST

    പീഡന​​ക്കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    പീഡന​​ക്കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
    അ​ജീ​ഷ്

    Listen to this Article

    അ​ടൂ​ർ: 16കാ​രി​യെ പ്ര​ണ​യം ന​ടി​ച്ച് വ​ശീ​ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷം ലൈം​ഗി​ക​പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ കേ​സി​ൽ യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പ​ത്ത​നാ​പു​രം മാ​ങ്കോ​ട് വാ​ഴ​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​നീ​ഷ് ഭ​വ​നി​ൽ എ​സ്. അ​ജീ​ഷാ​ണ്​ (23) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കു​ട്ടി​യെ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന വി​വ​രം കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ടൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യെ​യും കു​ട്ടി​യെ​യും ക​രു​വാ​റ്റ ഇ.​വി വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്ത് നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​യു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പീ​ഡ​ന​വി​വ​രം പു​റ​ത്ത​റി​യു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം വ​ഴി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മെ​സ്സേ​ജു​ക​ൾ അ​യ​ച്ചും ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ നി​ര​ന്ത​രം വി​ളി​ച്ചു​മാ​ണ്​ ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ 2025 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ വി​ളി​ച്ചി​റ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി 10ഓ​ടെ കു​ട്ടി​യെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച് വീ​ട്ടു​കാ​ര​റി​യാ​തെ വി​ളി​ച്ചി​റ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പോ​ക്സോ​നി​യ​മം പ്ര​കാ​രം അ​ടൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​ർ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​സ്.​ഐ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ മ​ഞ്ജു​മോ​ൾ, വി​നോ​ദ്, അ​ഭി​ലാ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ ബൈ​ജു എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് കേ​സി​ന്റെ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

    News Summary - arrest on sexual assault case
