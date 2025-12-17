Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vadakkanchery
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:41 AM IST

    റബർ വിപണിയിൽ തകർച്ച, പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കടലാസിലൊതുങ്ങി; കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

    വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി: ക്രി​സ്മ​സ് വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ റ​ബ​ർ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ വി​ല കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​ഞ്ഞ​ത് മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​ന്നു. നാ​ലാം ഗ്രേ​ഡ് റ​ബ​റി​ന് 179 രൂ​പ​യാ​യും ത​രം​തി​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് 174 രൂ​പ​യാ​യും വി​ല താ​ഴ്ന്ന​ത് ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കാ​ണ്.

    കി​ഴ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി, ക​ണ്ണ​മ്പ്ര, വ​ണ്ടാ​ഴി, മം​ഗ​ലം​ഡാം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​aലെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗ്ഗ​ത്തി​നാ​ണ് ഈ ​വി​ല​യി​ടി​വ് വ​ലി​യ പ്ര​ഹ​ര​മേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ല ഇ​നി​യും കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന.

    ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി റ​ബ​ർ താ​ങ്ങു​വി​ല 180 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 200 രൂ​പ​യാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ത് വെ​റും പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വി​ല​യും താ​ങ്ങു​വി​ല​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​സെ​ന്റി​വാ​യി ന​ൽ​കേ​ണ്ട റ​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ്, ബി​ല്ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​തു​വ​രെ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പോ​ർ​ട്ട​ൽ പോ​ലും തു​റ​ക്കാ​ത്ത​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രെ ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തു​ക കൈ​മാ​റാ​ത്ത​താ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വൈ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ബോ​ർ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മെ​ല്ലെ​പ്പോ​ക്ക് ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണോ എ​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ​ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് സ്ലോ​ട്ട​ർ ടാ​പ്പി​ങ്ങി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ത്ത ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​ല​രും ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ച്ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ പ​ല​യി​ട​ത്തും വ​രു​മാ​നം ക​ർ​ഷ​ക​നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യും തു​ല്യ​മാ​യി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ടാ​പ്പി​ങ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഇ​ല​കൊ​ഴി​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഇ​നി​യും കു​റ​യും. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച താ​ങ്ങു​വി​ല ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ടാ​പ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ നേ​ര​ത്തേ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ് മ​ല​യോ​ര​ത്തെ ചെ​റു​കി​ട ക​ർ​ഷ​ക​ർ.

    TAGS:crisisCollapserubber marketFarmers
    News Summary - Rubber market collapses, announcements remain on paper; farmers in crisis
