Madhyamam
    14 Oct 2025 12:04 PM IST
    14 Oct 2025 12:04 PM IST

    പു​ന്ന​പ്പാ​ടം ജ​ന​കീ​യാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ദേ​ശീ​യ അം​ഗീ​കാ​രം

    പു​ന്ന​പ്പാ​ടം ജ​ന​കീ​യാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ദേ​ശീ​യ അം​ഗീ​കാ​രം
    വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി: കി​ഴ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ പു​ന്ന​പ്പാ​ടം ജ​ന​കീ​യാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ദേ​ശീ​യ ഗു​ണ​മേ​ന്മ നി​ല​വാ​ര സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് (നാ​ഷ​ന​ൽ ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷ്വ​റ​ൻ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് - NQAS) ല​ഭി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ഉ​പ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് പു​ന്ന​പ്പാ​ടം ജ​ന​കീ​യാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ഷൈ​ൻ, ജൂ​നി​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ശ്യാം​നാ​ഥ്, ജൂ​നി​യ​ർ പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ന​ഴ്സ് ജീ​ന, റി​സ്വാ​ന എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    health sector Public health center National recognition
