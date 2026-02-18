Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightVadakkancherychevron_rightവടക്കഞ്ചേരി പന്നിയങ്കര...
    Vadakkanchery
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 11:21 AM IST

    വടക്കഞ്ചേരി പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസക്ക് സമീപം ലോറികൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം

    text_fields
    bookmark_border
    വടക്കഞ്ചേരി പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസക്ക് സമീപം ലോറികൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം
    cancel
    camera_alt

    പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​ക്ക് സ​മീ​പം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ലോ​റി

    വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി: പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​ക്ക് സ​മീ​പം ലോ​റി​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ടം. ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. തൊ​ടു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​ബി​ൻ (24), ഡോ​ൺ (25) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും കാ​ലി​നാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഇ​വ​രെ തൃ​ശൂ​രി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.45 ഓ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം.

    പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​ക്ക് സ​മീ​പം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ദി​ശ​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട ലോ​റി​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ലോ​റി ഇ​ടി​ച്ചു. പി​ന്നി​ൽ വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ടി​പ്പ​ർ​ലോ​റി ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ലും ഇ​ടി​ച്ചു. ആ​ദ്യം ഇ​ടി​ച്ച ലോ​റി​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ അ​ഗ്നി ര​ക്ഷാ​സേ​ന എ​ത്തി ഡോ​ർ വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ചാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി ലോ​റി നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട് പോ​യ​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:toll plazaVadakkancherryLorriesAccidents
    News Summary - Lorries collide near Panniyankara Toll Plaza in Vadakkancherry, causing accident
    Similar News
    Next Story
    X