Madhyamam
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:39 AM IST

    സർവിസ് റദ്ദാക്കി വിദ്യാർഥിക്ക് രക്ഷകരായി; ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് നാടിന്റെ കൈയടി

    സർവിസ് റദ്ദാക്കി വിദ്യാർഥിക്ക് രക്ഷകരായി; ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് നാടിന്റെ കൈയടി
    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ബ​സി​ൽനി​ന്ന് മു​ള​ങ്കു​ന്ന​ത്ത്കാ​വ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ട​ക്ട​റും ഡ്രൈ​വ​റും മ​റ്റും

    ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി: യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ ബ​സി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ​പ്പോ​ൾ സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് മാ​തൃ​ക​യാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ. തൃ​ശൂ​ർ-​ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ റൂ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘മേ​ജോ​മോ​ൻ’ ബ​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് ലാ​ഭ​ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന് വി​ല ന​ൽ​കി നാ​ടി​ന്റെ പ്ര​ശം​സ​യേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    തൃ​ശൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സ് വി​യ്യൂ​ർ പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വം. ബ​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 22 വ​യ​സ്സു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് അ​പ​സ്മാ​രം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​യെ​ങ്കി​ലും സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട ക​ണ്ട​ക്ട​ർ തി​രു​വി​ല്വാ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി വ​നീ​ഷും ഡ്രൈ​വ​ർ കി​ള്ളി​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി സ​ലീ​മും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ജീ​വ​ന് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി.

    മ​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ തി​രൂ​രി​ൽ ഇ​റ​ക്കി, അ​വ​ർ​ക്ക് ബ​ദ​ൽ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ണം ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം ബ​സ് നേ​രെ തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. സ​മ​യ​ന​ഷ്ട​മോ ട്രി​പ്പ് മു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലെ ന​ഷ്ട​മോ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ അ​തി​വേ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​ശേ​ഷം, ബ​സി​ലെ സ്ഥി​രം യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​രെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    Girl in a jacket

    News Summary - Bus service canceled, student rescued; People applauds bus employees
