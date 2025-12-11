Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightShoranurchevron_rightജാമ്യമെടുത്ത് മുങ്ങിയ...
    Shoranur
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 10:30 AM IST

    ജാമ്യമെടുത്ത് മുങ്ങിയ പ്രതി ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി സ്വ​ദേ​ശി
    ജാമ്യമെടുത്ത് മുങ്ങിയ പ്രതി ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    സ​നൂ​പ്

    Listen to this Article

    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ: മോ​ഷ​ണ​​ക്കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യ​മെ​ടു​ത്ത് മു​ങ്ങി​യ പ്ര​തി ആ​റ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പി​ടി​യി​ൽ. 2019 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 20 ന് ​മ​ല​ബാ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ല്ലാ​യി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​വും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​മ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യ​മെ​ടു​ത്ത് മു​ങ്ങി​യ പ്ര​തി തൃ​ശൂ​ർ ചെ​റു​തു​രു​ത്തി ആ​റ്റൂ​ർ മ​ന​പ്പ​ടി സ​നൂ​പാ​ണ് (38) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ഇ​യാ​ൾ ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​ത്തി​ലേ​റെ മോ​ഷ​ണ​കേ​സു​ക​ളും അ​ടി​പി​ടി കേ​സു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. റെ​യി​ൽ​വെ പൊ​ലീ​സ് എ​സ്.​ഐ അ​നി​ൽ മാ​ത്യു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ.​എ​സ്.​ഐ സു​രേ​ഷ്, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, നി​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BailSuspectescapedarrested
    News Summary - Suspect who escaped on bail arrested after six years
    Similar News
    Next Story
    X