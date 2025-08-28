Begin typing your search above and press return to search.
    ഷൊർണൂരിലെ റോഡ് പണി; ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റെന്ന് എം.എൽ.എ

    നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ വീ​ഴ്ച ക​രാ​റു​കാ​രു​ടേ​തെ​ന്ന്
    ഷൊർണൂരിലെ റോഡ് പണി; ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റെന്ന് എം.എൽ.എ
    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ: ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​ലെ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ​ണി തീ​ർ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത​ത് ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ വീ​ഴ്ച മൂ​ല​മെ​ന്ന് പി. ​മ​മ്മി​ക്കു​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ. റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ​ണി മ​ന:​പ്പൂ​ർ​വം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ട​ക്കി​ടെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി അ​തി​ൽ നി​ന്ന് ക​മ്മീ​ഷ​ൻ അ​ടി​ച്ച് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് എം.​എ​ൽ.​എ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ട്ട് കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ര​ണ്ട് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ് ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ള​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും അ​റു​പ​ത് ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ റോ​ഡ് ആ​കെ പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ഞ്ഞ് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് ശ​രി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യാ​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ കു​ഴി​ക​ള​ട​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം ചെ​ല​വാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​കെ. ജ​യ​പ്ര​കാ​ശും എം.​എ​ൽ.​എ യോ​ടൊ​പ്പം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:MLAallegationsRoad constructionShoranur
    News Summary - Road construction in Shoranur; MLA says allegations are false
