Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightShoranurchevron_rightഷൊ​ർ​ണൂ​രിൽ...
    Shoranur
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:35 AM IST

    ഷൊ​ർ​ണൂ​രിൽ ചു​വ​പ്പി​ന് മാ​റ്റ് കു​റ​യു​മോ?

    text_fields
    bookmark_border
    local-body-election
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ: 1978 ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​ത്. 1980 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​ത്. ആ​ദ്യ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തൊ​ട്ടു ഇ​തേ​വ​രെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭ​ര​ണം കൈ​യാ​ളാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ത്ര​യേ​റെ ചു​വ​ന്ന മ​ണ്ണാ​ണ് ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​ന്റേ​ത്.

    2020ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥി​തി വ​രെ​യെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ഒ​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ ബ​ല​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ പി​ടി​ച്ചു നി​ന്നു. ഇ​ട​തു​കോ​ട്ട​യാ​യ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ പ​ക്ഷെ, ര​ണ്ട് മൂ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി ചു​വ​പ്പാ​ഭി​മു​ഖ്യം കു​റ​ച്ച് വ​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ 33 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് 16 കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ട​ത് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ര​ണ്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യ ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണ് ഒ​മ്പ​ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ര​ണ്ടാം ക​ക്ഷി. ഏ​ഴ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് നി​ല​വി​ൽ അ​ഞ്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് ഡി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൂ​ടി​യാ​യ ഒ​രം​ഗം ചേ​ക്കേ​റി. മ​റ്റൊ​രു വ​നി​ത അം​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ന​ഗ​ര​സ​ഭാം​ഗ​ത്വം രാ​ജി​വെ​ച്ചു. ഇ​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ശ​ക്ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യം ത​ന്നെ 25 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ക​ളി തു​ട​ങ്ങി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​വ​രു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സി.​പി.​എ​മ്മാ​ക​ട്ടെ മ​തി​ലു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് വെ​ള്ള​പൂ​ശി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​രെ​യും രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് എം.​ആ​ർ. മു​ര​ളി​യു​ടെ വി​മ​ത​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ആ​ടി​യു​ല​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    2010ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ വി​മ​ത​രു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ വി​ക​സ​ന സ​മി​തി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ട്ട് വീ​തം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സും വി​മ​ത​രും ര​ണ്ട​ര കൊ​ല്ലം വീ​തം ന​ഗ​ര​ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്‌. ആ​ദ്യ​ത്തെ ര​ണ്ട​ര കൊ​ല്ലം എം.​ആ​ർ. മു​ര​ളി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി. ര​ണ്ട​ര കൊ​ല്ലം തി​ക​യാ​റാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​റു​ക​ണ്ടം ചാ​ടി വി​മ​ത​ർ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചു​പോ​യി. ഇ​തോ​ടെ വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ന​ഗ​ര​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം ന​ഷ്ട​മാ​യി.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന് അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​വാ​ൻ കേ​വ​ലം മൂ​ന്ന് കൊ​ല്ല​മേ​യു​ള്ളൂ​വെ​ങ്കി​ലും ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ഇ​തു​വ​രെ ഇ​ട​തി​നെ കൈ​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്ഥി​തി ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് അ​ത്ര അ​നു​കൂ​ല​മ​ല്ലെ​ന്ന​ത് ഒ​രു സ​ത്യ​മാ​ണ്. ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച് ആ​കെ 35 വാ​ർ​ഡാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ർ​ഡ് പു​ന​ർ​വി​ഭ​ജ​ന​വും ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionShoranurLDF
    News Summary - local body election shoranur muncipality
    Similar News
    Next Story
    X