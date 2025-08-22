Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Shoranur
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 2:27 PM IST

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് 1.80 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ട്ട് പ​ണി​ത റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നു; വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ടെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

    ROAD COLLAPSED
    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ്-​പ​രു​ത്തി​പ്ര റോ​ഡ്

    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ: മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് പ​ണി​ത റോ​ഡി​ലും അ​തേ റോ​ഡി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലും വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ടാ​ണെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രം​ഗ​ത്ത്. ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി പ​രു​ത്തി​പ്ര​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലാ​ണ് ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    1.80 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് റോ​ഡ് ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് വ​ശ​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി 22 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​രു പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും വൈ​കാ​തെ റോ​ഡ് ത​ക​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ത​ക​ർ​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പൊ​ട്ടി​യ ഭാ​ഗം ച​തു​ര​ത്തി​ൽ ക​ട്ട് ചെ​യ്ത് വേ​ണം ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്താ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ടി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​തി​യാ​യ ടാ​ർ ഒ​ഴി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ത​റി​ഞ്ഞ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ന​ഗ​ര​സ​ഭാം​ഗം കൂ​ടി​യാ​യ ടി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ, മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വി​ജ​യ് പ്ര​കാ​ശ് ശ​ങ്ക​ർ, ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ ക​രാ​ർ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രോ ഗൗ​നി​ച്ചി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ല​ക്കാ​ട് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ആ​ൻ​റി ക​റ​പ്ഷ​ൻ ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി.​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ലു​ണ്ട്.

