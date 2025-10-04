Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Shoranur
    Posted On
    4 Oct 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:15 AM IST

    പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി പി​ടി​യി​ൽ

    പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി പി​ടി​യി​ൽ
    അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ

    ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ: ക​ഞ്ചാ​വു കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി കോ​ട​തി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഹാ​ജ​രാ​കാ​തെ പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ്ര​തി​യെ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മ​ല​പ്പു​റം വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് പ​രു​ത്തി​ക്കാ​ട് അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ (50) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 2020 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന് ​രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ പ​ട്ടാ​മ്പി റോ​ഡി​ൽ വാ​ടാ​നാം​കു​റി​ശ്ശി​യി​ൽ ക​ട​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ബി​ഗ് ഷോ​പ്പ​റി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് പൊ​തി​ക​ളി​ലാ​യി 10 കി​ലോ 360 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വും പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ഇ​യാ​ൾ താ​മ​സ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി. പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ശേ​ഷം ഇ​യാ​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി ഒ​ളി​വി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ മേ​ലാ​റ്റൂ​രി​ന് സ​മീ​പം വെ​ട്ട​ത്തൂ​രി​ൽ ഭാ​ര്യ​യോ​ടൊ​ത്ത് താ​മ​സി​ച്ചു വ​ന്ന വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ വി. ​ര​വി​കു​മാ​ർ, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ കെ. ​അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ടി.​പി. രാ​ജീ​വ്, സി.​പി.​ഒ സ​ജീ​ഷ്, സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ക്രൈം ​സ്ക്വാ​ഡി​ലെ എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ മു​രു​ക​ൻ, സ​ഭാ​പ​തി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​യെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:ShoranurPolicecannabis caseArrestlocalnews
    News Summary - accused arrested
