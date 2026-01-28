Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pattambi
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 1:45 PM IST

    കൊ​പ്പ​ത്ത് ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ൽ ക​ൺ​തു​റ​ന്നു

    കൊ​പ്പ​ത്ത് ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ൽ ക​ൺ​തു​റ​ന്നു
    കൊ​പ്പ​ത്ത് ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ

    പ​ട്ടാ​മ്പി: കൊ​പ്പം ടൗ​ണി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ൽ ലൈ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​വി. വ​ത്സ​ല സി​ച്ച് ഓ​ൺ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ​യ​ഘോ​ഷ്, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ജ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ടൗ​ൺ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സി​ഗ്ന​ൽ സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സം ട്രാ​ഫി​ക് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. സി​ഗ്ന​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നീ​ട്ടി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ വ്യാ​പ​രി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പി​ലാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കൊ​പ്പം ടൗ​ണി​ലെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സ്തം​ഭ​ന​ത്തി​ന് സി​ഗ്ന​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:PalakkadKoppamLatest News
