    date_range 28 Oct 2025 1:09 PM IST
    date_range 28 Oct 2025 1:09 PM IST

    വല്ലപ്പുഴയിലും വരുന്നു, റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാലം; നിർമാണോദ്ഘാടനം ഇന്ന്

    പ​ട്ടാ​മ്പി-​വ​ല്ല​പ്പു​ഴ റോ​ഡ് ബി.​സി ഓ​വ​ര്‍ലേ ന​വീ​ക​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും
    വല്ലപ്പുഴയിലും വരുന്നു, റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാലം; നിർമാണോദ്ഘാടനം ഇന്ന്
    പ​ട്ടാ​മ്പി: വാ​ടാ​നാം​കു​റു​ശ്ശി​ക്ക് പി​റ​കെ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ​യും ലെ​വ​ൽ​ക്രോ​സ് ര​ഹി​ത​മാ​കു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന്റെ ലെ​വ​ല്‍ ക്രോ​സ് വി​മു​ക്ത കേ​ര​ളം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വ​ല്ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ റെ​യി​ല്‍വേ മേ​ല്‍പ്പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ​വ​ല്ല​പ്പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​ര​ത്ത്പ്പ​ടി കെ.​എ​സ്.​എം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്‌​സി​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ-​ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ റെ​യി​ൽ​പ്പാ​ത​യി​ൽ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ​യി​ലു​ള്ള ഗേ​റ്റ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​തു​മൂ​ലം പ​ട്ടാ​മ്പി-​ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി റൂ​ട്ടി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന യാ​ത്രാ​ദു​രി​ത​ത്തി​ന് മേ​ൽ​പ്പാ​ലം ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കി​ബ്ഫി പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി 27.09 കോ​ടി രൂ​പ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് മേ​ല്‍പ്പാ​ലം നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​ത്. റോ​ഡ്സ് ആ​ന്റ് ബ്രി​ഡ്ജ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് കേ​ര​ള ലി​മി​റ്റ​ഡി​നാ​ണ് (ആ​ര്‍.​ബി.​ഡി.​സി.​കെ) നി​ർ​മാ​ണ ചു​മ​ത​ല. ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. 23.28 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ 17 സെ​ന്റ് ഭൂ​മി​യാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ര​ണ്ട് വ​രി ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് ഉ​ത​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 416.59 മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം. ന​ട​പ്പാ​ത ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 10.20 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യു​മു​ണ്ടാ​കും. മേ​ല്‍പ്പാ​ല​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും ഓ​ട​യോ​ട് കൂ​ടി​യ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡും വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ട്ടാ​മ്പി മു​ത​ല്‍ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ വ​രെ വ​രു​ന്ന റോ​ഡി​ന്റെ ബി.​സി ഓ​വ​ര്‍ലെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ഇ​ന്ന് മ​ന്ത്രി നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന്റെ ശ​ബ​രി​മ​ല പാ​ക്കേ​ജി​ല്‍ 2024 - 25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ആ​റു കോ​ടി രൂ​പ ഇ​തി​നാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 8.4കി ​മീ ദൂ​രം 7.5 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യി​ലാ​ണ് ബി. ​സി ഓ​വ​ര്‍ലേ പ്ര​വൃ​ത്തി ചെ​യ്ത് ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. റോ​ഡി​ലെ വെ​ള​ള​ക്കെ​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡ്രൈ​നേ​ജ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക​ളും ക​ള്‍വ​ര്‍ട്ട് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യു​ള​ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ട്ടാ​മ്പി പാ​ലം, ഫ​യ​ര്‍‌​സ്റ്റേ​ഷ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്

    പ​ട്ടാ​മ്പി: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യെ​യും തൃ​ത്താ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടാ​മ്പി പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ​ട്ടാ​മ്പി​യി​ലെ ഫ​യ​ര്‍ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ​യും നി​ര്‍മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​പ​ട്ടാ​മ്പി ഇ.​എം.​എ​സ് പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. ഫ​യ​ര്‍ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. എം.​പി​മാ​രാ​യ വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ന്‍, എം.​പി. അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി എ​ന്നി​വ​ര്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും. പ​ട്ടാ​മ്പി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍ പേ​ഴ്‌​സ​ണ്‍ ഒ. ​ല​ക്ഷ്മി​ക്കു​ട്ടി, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, കെ.​ആ​ര്‍. എ​ഫ്. ബി ​പ്രൊ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ എം. ​അ​ശോ​ക് കു​മാ​ര്‍, വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

