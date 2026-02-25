Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pattambi
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 2:10 PM IST

    പട്ടാമ്പിയിൽ ഓപ്പൺ സർവകലാശാല കേന്ദ്രത്തിന് ആസ്ഥാനമാകുന്നു

    palakkad
    പട്ടാമ്പിയിൽ ശ്രീ നാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റീജിയണൽ സെന്റർ ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമിക്കുന്ന സ്ഥലം മുഹമ്മദ്‌ മുഹ്സിൻ എം.എൽ.എ സന്ദർശിക്കുന്നു

    പട്ടാമ്പി: പട്ടാമ്പിയിൽ ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിന് ആസ്ഥാന മന്ദിരമൊരുങ്ങുന്നതായി മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്. നിലവിൽ പട്ടാമ്പിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓപ്പൺ സർവകലാശാല കേന്ദ്രത്തിൽ ഏകദേശം 4000ഓളം വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആസ്ഥാന മന്ദിര നിർമാണത്തിനായി ബജറ്റിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആസ്ഥാനം യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ അക്കാദമിക് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലമാകുമെന്ന് എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു.

    TAGS:educationuniversitypattambi
    News Summary - The Open University center's headquarters is being established in Pattambi
