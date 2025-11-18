Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pattambi
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 12:47 PM IST

    പ​ട്ടാ​മ്പി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ബ​ലാ​ബ​ലം

    പ​ട്ടാ​മ്പി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ബ​ലാ​ബ​ലം
    പ​ട്ടാ​മ്പി: 2015ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പ​ട്ടാ​മ്പി ന​ഗ​ര​സ​ഭ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​തു​വ​രെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്ന പ​ട്ടാ​മ്പി, ബ്ലോ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് പോ​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കു​ത്ത​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​സ്വാ​ധീ​ന​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൂ​ടെ നി​ർ​ത്താ​നു​പ​യു​ക്ത​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വെ​ട്ടി മു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 15 ആ​യി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നും നാ​ല് വീ​തം ആ​കെ എ​ട്ട് മെം​ബ​ർ​മാ​ർ. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്ത് ഏ​ഴ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സി.​പി.​എം. ഇ​ത്ത​വ​ണ വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് കൂ​ടി. സി.​പി.​എം ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ മു​തു​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച വാ​ർ​ഡ്. ഭ​ര​ണ സ്വാ​ധീ​നം ത​ന്നെ​യാ​ണ് 2015 ലെ​പ്പോ​ലെ ഇ​പ്പോ​ഴും വി​ഭ​ജ​ന​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന പ്ര​പ്പോ​സ​ൽ ഉ​ന്ന​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലോ​ടെ ആ​ദ്യം മ​ട​ക്കി അ​യ​ക്കു​ക​യും തി​രു​ത്തോ​ടെ പു​നഃ​സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തെ​ങ്കി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും ബ​ലാ​ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ന്ന​താ​ണ് അ​വ​സാ​ന ചി​ത്രം.

    നി​ല​വി​ലെ ക​ക്ഷി​നി​ല:

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ - 8 (കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​- 4, ലീ​ഗ്​- 4)

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ​-7 (സി.​പി.​എം- 7)

    Show Full Article
    TAGS:pattambiBlock PanchayathMunicipal Ward DivisionKerala Local Body Election
    News Summary - Strong in Pattambi Block Panchayat
