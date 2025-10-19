Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 11:29 AM IST

    രായിരനെല്ലൂരിൽ ഭക്തപ്പെരുമഴ; നാ​റാ​ണ​ത്ത് ഭ്രാ​ന്ത​ൻ സ്മൃ​തി​യി​ൽ മ​ല​ക​യ​റി​യ​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ

    രായിരനെല്ലൂരിൽ ഭക്തപ്പെരുമഴ; നാ​റാ​ണ​ത്ത് ഭ്രാ​ന്ത​ൻ സ്മൃ​തി​യി​ൽ മ​ല​ക​യ​റി​യ​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ
    രാ​യി​ര​നെ​ല്ലൂ​ർ മ​ല​ക​യ​റി​യ ഭ​ക്ത​ർ നാ​റാ​ണ​ത്ത് ഭ്രാ​ന്ത​ൻ ശി​ൽ​പം വ​ലം​വെ​ക്കു​ന്നു

    പ​ട്ടാ​മ്പി: ഒ​രാ​ണ്ടി​ന്റെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന​റു​തി, രാ​യി​ര​നെ​ല്ലൂ​ർ മ​ല​യി​ൽ ഭ​ക്ത​സ​ഹ​സ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​യു​ജ്യം. നാ​റാ​ണ​ത്ത് ഭ്രാ​ന്ത​ന്റെ ദു​ർ​ഗാ​ദേ​വീ​ദ​ർ​ശ​ന സ്മൃ​തി​യി​ൽ മ​ല​യി​ലേ​ക്കൊ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ. ത​ലേ​ന്ന് ത​ക​ർ​ത്തു​പെ​യ്ത തു​ലാ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കും​പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ല​യി​ലെ ഭ​ക്ത​പ്പെ​യ്ത്ത്. പു​ല​ർ​ച്ചെ മു​ത​ൽ അ​ഞ്ഞൂ​റ​ടി ചെ​ങ്കു​ത്താ​യ മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി ഭ​ക്ത​രു​ടെ പ്ര​യാ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. കൊ​പ്പം-​വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി പാ​ത​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​ന്തി​പ്പ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും ന​ടു​വ​ട്ട​ത്തു​നി​ന്നും ഒ​രേ സ​മ​യം ആ​ബാ​ല​വൃ​ദ്ധം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യി​ലേ​ക്കൊ​ഴു​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തെ​ക്ക് ഒ​ന്നാ​ന്തി​പ്പ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ച​രി​ഞ്ഞ മ​ല​മ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള മ​ല​ക​യ​റ്റം ക​ഠി​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ന​ടു​വ​ട്ട​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലാ​ളു​ക​ളും മ​ല ക​യ​റി​യ​ത്. അ​ടി​വാ​ര​ത്തു നാ​രാ​യ​ണ​മം​ഗ​ല​ത്ത് ഭ​ട്ട​തി​രി​മാ​രു​ടെ വീ​ട് മു​ത​ൽ മു​ക​ൾ വ​രെ ക​രി​ങ്ക​ല്ലു പ​തി​ച്ച പ​ടി​ക​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഈ ​വ​ഴി​യി​ൽ ഏ​റെ തി​ര​ക്ക​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.

    നാ​രാ​യ​ണ​മ​ന്ത്രം ജ​പി​ച്ച് എ​ല്ലാ മ​ന​സ്സും ഒ​രേ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഉ​ച്ച​വ​രെ നി​ല​ക്കാ​ത്ത പ്ര​വാ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ല​മു​ക​ളി​ലെ ദു​ർ​ഗാ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള കാ​ത്തു​നി​ൽ​പ് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ടു. നാ​ലു വ​രി​ക​ളി​ലാ​യി നി​ന്നി​ട്ടും തെ​ക്ക് നാ​റാ​ണ​ത്ത് ഭ്രാ​ന്ത​ൻ ശി​ൽ​പം വ​രെ വ​രി നീ​ണ്ടു. നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ തെ​ക്കു​നി​ന്നു​ള്ള മ​ല​ക​യ​റ്റം പൊ​ലീ​സി​ന് പ​ല ത​വ​ണ ത​ട​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ക​രി​മ്പാ​റ​യി​ൽ ദു​ർ​ഗാ​ദേ​വി​യു​ടെ പാ​ദം പ​തി​ഞ്ഞു​ണ്ടാ​യ കു​ഴി​യി​ൽ വാ​ൽ​ക്ക​ണ്ണാ​ടി വെ​ച്ചാ​ണ് പൂ​ജ. ദ​ർ​ശ​ന ശേ​ഷം നാ​റാ​ണ​ത്ത് ഭ്രാ​ന്ത​ന്റെ ശി​ൽ​പം വ​ലം വെ​ച്ചും പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ചും ദ​ക്ഷി​ണ​യി​ട്ടു​മാ​ണ് മ​ല​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ അ​ന്ന​ദാ​ന​വും വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    വേ​ദ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ​യി​ലെ​ത്തി​യ നാ​റാ​ണ​ത്ത് ഭ്രാ​ന്ത​ൻ രാ​യി​ര​നെ​ല്ലൂ​ർ മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​യ ക​ല്ലു​ക​ൾ ഉ​രു​ട്ടി​ക്ക​യ​റ്റി​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രി​ക്ക​ൽ മു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ര​യാ​ലി​ൻ പൊ​ന്നൂ​ഞ്ഞാ​ലി​ൽ ആ​ടു​ന്ന ദു​ർ​ഗാ​ദേ​വി​യെ ക​ണ്ടെ​ന്നും ഭ്രാ​ന്ത​നെ ക​ണ്ടു ഭ​യ​ന്ന് ദേ​വി താ​ഴെ​യി​റ​ങ്ങി പാ​റ​യി​ൽ ഏ​ഴ​ടി ന​ട​ന്ന് ഭൂ​മി​ക്ക​ടി​യി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്നു​പോ​യെ​ന്നു​മാ​ണ് ഐ​തി​ഹ്യം. പാ​ദം പ​തി​ഞ്ഞ കു​ഴി​യി​ൽ ഇ​ല​യും പൂ​വും ക​നി​യും വെ​ച്ച് പൂ​ജി​ച്ച് ഭ്രാ​ന്ത​ൻ പ്ര​സാ​ദം ക​ഴി​ച്ചു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ ഭ​ട്ട​തി​രി​മാ​രാ​ണ് മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ ക്ഷേ​ത്രം പ​ണി​ത് പൂ​ജ തു​ട​ർ​ന്ന​ത്.

    നാ​രാ​യ​ണ​മം​ഗ​ല​ത്ത് ആ​മ​യൂ​ർ മ​ന മ​ധു ഭ​ട്ട​തി​രി​പ്പാ​ടി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ദ്വാ​ദ​ശാ​ക്ഷ​രീ ട്ര​സ്റ്റാ​ണ് മ​ല സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. താ​ഴെ ദു​ർ​ഗാ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക പൂ​ജ​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ല​യി​റ​ങ്ങി​യ ഭ​ക്ത​ർ ഇ​വി​ടെ​യും ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി വ​ഴി​പാ​ട് ക​ഴി​ച്ചാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. രാ​യി​ര​നെ​ല്ലൂ​ർ മ​ല​യു​ടെ ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് കൈ​പ്പു​റം ഭ്രാ​ന്താ​ച​ലം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​ഷ്ഠാ​ദി​ന​വും ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​റാ​ണ​ത്ത് ഭ്രാ​ന്ത​ൻ ഇ​വി​ടെ ത​പ​സ്സ് ചെ​യ്ത് ദു​ർ​ഗാ​ദേ​വി​യെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ട്. ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ച​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഒ​റ്റ​ശി​ലാ​കൂ​ട​മാ​ണ് ഭ്രാ​ന്താ​ച​ലം. മു​ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ ക​രി​ങ്ക​ല്ലി​ൽ പ​ടി​ക​ൾ കൊ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​ക​യ​റ്റം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നു കീ​ഴി​ലെ വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പൊ​ലീ​സും സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:palakadrayiranellur hillNaranath Bhranthan
    News Summary - Rayiraneloor temple
