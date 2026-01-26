Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 9:36 AM IST

    പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം; 15.5 കോടിയുടെ അമൃത്-2 പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു

    പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം; 15.5 കോടിയുടെ അമൃത്-2 പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
    അ​മൃ​ത്-2 കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പട്ടാമ്പി നഗരസഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ടി.​പി. ഷാ​ജി​യും

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു

    പ​ട്ടാ​മ്പി: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ കു​ടി​വെ​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി അ​മൃ​ത്-2 പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭാ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​പി. ഷാ​ജി നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണം, പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഒ​മ്പ​ത് കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    2.5 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന 10 ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ർ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ടാ​ങ്കി​ന്റെ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. കി​ഴാ​യൂ​രി​ൽ പു​തി​യ പ്ലാ​ന്റ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 60 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി 6.5 കോ​ടി രൂ​പ കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​കെ തു​ക 15.5 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​കും.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ പേ​ഴ്സ​ൻ ടി.​പി. ഷാ​ജി​യും വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ന​ഗ​ര​സ​ഭാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ​ദ്ധ​തി സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ടി. ​പി. ഷാ​ജി അ​റി​യി​ച്ചു .

    TAGS:drinking waterpattambi municipalitypermanent solution
    News Summary - Permanent solution to drinking water shortage in Pattambi Municipality; 15.5 crore Amrut-2 project in progress
