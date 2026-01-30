Begin typing your search above and press return to search.
    30 Jan 2026 11:16 AM IST
    30 Jan 2026 11:16 AM IST

    മദ്യ വിൽപന; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

    മദ്യ വിൽപന; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ
    പ​ട്ടാ​മ്പി: അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ദ്യ വി​ൽ​പ​ന​ക്കി​ടെ മു​തു​ത​ല കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടി​രി പ​ടി​ക്ക​പ​റ​മ്പി​ൽ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നെ (59) പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ക്സൈ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടു ലി​റ്റ​ർ ചാ​രാ​യ​വും മൂ​ന്ന് ലി​റ്റ​ർ വ്യാ​ജ മ​ദ്യ​വും 1,100 രൂ​പ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പ​ട്ടാ​മ്പി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ണ്ട് ചെ​യ്തു.

    നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ഫ്തി വേ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ക്‌​സൈ​സ് ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​ച്ച്. വി​നു​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ക്‌​സൈ​സി​ലെ അ​സി. എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ (ഗ്രേ​ഡ്) കെ.​ഒ. പ്ര​സ​ന്ന​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ (ഗ്രേ​ഡ്) സ​ൽ​മാ​ൻ റ​സാ​ലി, സി​വി​ൽ എ​ക്സ്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ന​ന്ദു, ജ​യേ​ഷ്, എ​ന്നി​വ​ർ റെ​യ്ഡി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:liquorliquor sellingarrested
