Madhyamam
    24 Aug 2025 9:20 AM IST
    24 Aug 2025 9:20 AM IST

    ടെ​സ്റ്റ്‌ ഡ്രൈ​വ് എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ബൈ​ക്ക് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത് മു​ങ്ങി​യ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    Muneer
    മു​നീ​ർ

    പ​ട്ടാ​മ്പി: ഒ.​എ​ൽ.​എ​ക്‌​സി​ൽ പ​ര​സ്യം​ചെ​യ്ത റോ​യ​ൽ എ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് ബു​ള്ള​റ്റ് വാ​ഹ​നം ടെ​സ്റ്റ്‌ ഡ്രൈ​വി​ന് എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത് മു​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​യെ പ​ട്ടാ​മ്പി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫ​റോ​ക്ക് തോ​ട്ടു​പാ​ടം വീ​ട് മു​നീ​റാ​ണ് (37) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ചൂ​ര​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ വാ​ഹ​നം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി ഓ​ടി​ച്ചു​നോ​ക്കാ​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഉ​ട​മ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    വ​ല്ല​പ്പു​ഴ മു​ത​ൽ വാ​ഹ​നം പോ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​രെ​യു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും സ​മാ​ന​കേ​സു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച​ത്.

    അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ സിം ​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം പ​ര​സ്യം കാ​ണു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ർ.​സി ഓ​ണ​ർ​മാ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ടെ​സ്റ്റ്‌ ഡ്രൈ​വി​ന് വാ​ഹ​നം വാ​ങ്ങി മു​ങ്ങു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് പ്ര​തി​യു​ടേ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മാ​ന​മാ​യ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ ഇ​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ലു​ണ്ട്. പ​ട്ടാ​മ്പി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ എ​സ്. അ​ൻ​ഷാ​ദ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ കെ.​എ​സ്. ഹ​രി​ദേ​വ്, എം. ​ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ടി. ​റി​യാ​സ്, സി.​പി.​ഒ ആ​ർ. മി​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

