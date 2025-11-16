Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Nov 2025 10:24 AM IST
    16 Nov 2025 10:24 AM IST

    പ​ട്ടാ​മ്പി​ക്ക് പ​ത്ത​ര​മാ​റ്റ് ആ​വേ​ശം...
    പ​ട്ടാ​മ്പി: ശ​ത്രു-​മി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ ഗെ​യി​മാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യം എ​ന്ന​തി​ന് പ​ട്ടാ​മ്പി​യേ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ചൊ​രു​ദാ​ഹ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത് ദു​ഷ്ക​രം. പ​ട്ടാ​മ്പി ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ടി.​പി. ഷാ​ജി എ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ന​യ​വ്യ​തി​യാ​ന​മാ​ണ് പോ​ർ​ക്ക​ളം ചൂ​ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ട്ട് സി.​പി.​എ​മ്മി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും അ​ഞ്ചു അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ഹ​ശ​യ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചു​പോ​യി അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ടി.​പി. ഷാ​ജി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ന​ഗ​ര​സ​ഭ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ശേ​ഷ​വും പ​ച്ച​തൊ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഷാ​ജി ബാ​ന്ധ​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കാ​ര വ​ര​ൾ​ച്ച​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ല​ഭി​ച്ചു.സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് വി. ​ഫോ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്ന മു​ന്ന​ണി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ടി.​പി. ഷാ​ജി പോ​രി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    സി.​പി.​എം ച​ങ്ങാ​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ശ​ക്തി​യാ​കാ​ൻ ഷാ​ജി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു. മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് കെ.​ടി. റു​ഖി​യ അ​ട​ക്കം ആ​റു കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചു. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ന​ഗ​ര​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ടി.​പി. ഷാ​ജി​യു​ടെ ചി​റ​കി​ലേ​റി പ​റ​ന്നു​യ​രാ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ള്ള​ത്. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് പ​ട്ടാ​മ്പി​യി​ൽ അ​യി​ത്തം ക​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​രു​തു​ന്നി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം വി. ​ഫോ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ടി.​പി. ഷാ​ജി​ക്കൊ​പ്പം പോ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ധാ​ര​ണ​യാ​ണ് ഷാ​ജി​യു​മാ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ന​ൽ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ പ​ട​ല​പ്പി​ണ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം ഇ​ട​ത്തോ​ട്ട് ചാ​ഞ്ഞ അ​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 28 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 19 എ​ണ്ണം നേ​ടി യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ത്. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് പ​ത്തും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഒ​മ്പ​തും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ങ്കി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ​പാ​ദം ലീ​ഗ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. കെ.​പി. വാ​പ്പു​ട്ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഊ​ഴ​ത്തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ബി.​എ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ച്ചു.

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ക​രു​ത്ത് ആ​റി​ലൊ​തു​ങ്ങി. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് 10 അം​ഗം​ങ്ങ​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി. വി ​ഫോ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി​യു​ടെ ആ​റം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നി​ന്നു കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് നാ​ലും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് ഏ​ഴും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 11. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഒ​രം​ഗ​ത്തെ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 29 ആ​ണ്. അ​ർ​ഹ​രാ​യ 394 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ടി​ന് ഫ​ണ്ട​നു​വ​ദി​ച്ചു, 389 വീ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി, 15,000 ലി​റ്റ​ർ​വ​രെ ശു​ദ്ധ ജ​ലം ബി.​പി.​എ​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ക്കി, താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ലാ​ബ്, ഫാ​ർ​മ​സി, പു​തി​യ ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി, പൊ​തു​ശ്മ​ശാ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി, ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ​യോ​രം മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത​മാ​ക്കി ഇ.​എം.​എ​സ് പാ​ർ​ക്ക് തു​റ​ന്നു, എ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും മി​നി​മാ​സ്‌​റ്റ് ലൈ​റ്റ്, അ​ർ​ഹ​രാ​യ എ​സ്.​സി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ലാ​പ് ടോ​പ്, ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധ്യ​ക്ഷ ഒ. ​ല​ക്ഷ്മി​ക്കു​ട്ടി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​ഴാ​യി​പ്പോ​യ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം എ​ന്നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തി​വാ​ദം. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പി​ന്റേ​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ലി​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് കെ.​ആ​ർ. നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സ​മ​ഗ്ര ശു​ദ്ധ​ജ​ല പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ല, മെ​ക്ക​നൈ​സ്ഡ് പാ​ർ​ക്കി​ങ്, പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ വാ​ഗ്ദാ​ന​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങി, ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച വീ​ടു​ക​ൾ പ​ണി തീ​ർ​ന്നി​ട്ടും 50 കൊ​ല്ലം മു​മ്പ് കൃ​ഷി സ്ഥ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു വീ​ട്ടു​ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കാ​തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്നു, താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രി​ല്ല, ബി.​പി.​എ​ൽ റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കാ​തെ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്ത പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം, റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നീ​ളു​ന്നു യു.​ഡി.​എ​ഫ് കു​റ്റ​പ​ത്രം.

