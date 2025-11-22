Begin typing your search above and press return to search.
    കു​ലു​ക്ക​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌; കാ​ള​ത്ത​ട്ട​ക​മേ​റാ​ൻ ആ​ര്?

    കു​ലു​ക്ക​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌; കാ​ള​ത്ത​ട്ട​ക​മേ​റാ​ൻ ആ​ര്?
    പ​ട്ടാ​മ്പി: കാ​ള​പ്പെ​രു​മ​യു​ടെ ത​ട്ട​ക​ത്തി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ഹ​ള​ത്തി​ന് ചൂ​ടും ചൂ​രു​മേ​റെ. കാ​ള​വേ​ല​യും പൂ​ര​വും വാ​ദ്യ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും തി​ല​കം ചാ​ർ​ത്തു​ന്ന മു​ള​യ​ൻ​കാ​വ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ലു​ക്ക​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫും ക​ച്ച മു​റു​ക്കി ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. രാ​ജി​യും കൂ​റു മാ​റ്റ​വും സ്ഥി​ര​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭൂ​ത​കാ​ലം കു​ലു​ക്ക​ല്ലൂ​രി​നു​ണ്ട്. ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ​യും മാ​റി മാ​റി വ​രി​ക്കു​ന്ന​തും കു​ലു​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ന്റെ ച​രി​ത്രം. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​തി​നേ​ഴി​ൽ പ​ത്തു വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ.

    വി. ​ര​മ​ണി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ടി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യു​ള്ള ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് വീ​ണ്ടും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. ലൈ​ഫ്, പി.​എം.​എ.​വൈ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച മു​ഴു​വ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വീ​ട്, ത​രി​ശു​ഭൂ​മി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ലൂ​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക രം​ഗ​ത്തെ മു​ന്നേ​റ്റം, ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം,ആ​ന​ക്ക​ൽ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി 23 എ​ക്ക​ർ റ​വ​ന്യൂ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ,മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് മാ​തൃ​ക​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ,ബ​ഡ്‌​സ് സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നാ​രം​ഭം,വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​ൽ വീ​ട്, സ​മ്പൂ​ർ​ണ കു​ടി​വെ​ള​ള പ​ദ്ധ​തി, വ​ഴി​യോ​ര വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്രം, മു​ള​യ​ങ്കാ​വ് പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം എ​ന്നി​വ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ​യും കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യു​ടെ​യും സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​ത​ത്തി​ന്റെ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷാം​ഗം മി​സി​ത സൂ​ര​ജ് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ശ്ര​യ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ല്ല, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ യു.​പി സ്കൂ‌​ളാ​യ ചു​ണ്ട​മ്പ​റ്റ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ ചോ​ർ​ന്നൊ​ലി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ഫ​ണ്ട് വെ​ച്ചി​ല്ല, ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ്. 17 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ൽ 19 ആ​യി.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ: 1. എ​ൻ.​പി. സു​ധാ​ക​ര​ൻ, 2. ജ​യ​ശ്രീ, 3. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, 4. പ്ര​മീ​ള, 5. അ​ഞ്ജു​ഷ, 6. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നു​ണ്ണി, 7. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ഫി, 8. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷി​യാ​ദ്, 9. നി​ഷ, 10. എം.​എം. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, 11. കെ.​പി. രാ​ജ​ശ്രീ, 12. ര​ശ്മി സു​ധീ​ഷ്, 13. ജം​ഷീ​ന, 14. അ​ഞ്ജു സു​രേ​ഷ് 15. റ​സി​യ, 16. പി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ, 17. പി.​കെ. ആ​സ്യ, 18 ടി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, 19. ശോ​ഭ​ന സു​രേ​ഷ്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ: 1. വി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി, 2. ഖ​ദീ​ജ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, 3. ഇ.​പി. ഹു​സ്സ​ൻ, 4. കെ.​കെ. സാ​ജ​ൻ, 5. മി​സി​ത സൂ​ര​ജ്, 6. മ​ക്ക​ട​യി​ൽ അ​ലി, 7. നി​സാ​ർ മ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ര, 8. രാ​ജ​ൻ പൂ​ത​നാ​യി​ൽ, 9. ശ്രു​തി ഗോ​പി, 10. കെ. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ, 11. ടി.​കെ. ര​മ​ണി, 12. മും​താ​സ് ലൈ​ല,13. ഇ.​എം. ഷാ​ഹി​ന റി​യാ​സ്, 14. നീ​തു സു​ഭാ​ഷ്, 15. സു​നി​ത രാ​ജ​ൻ, 16. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കി​ഴ​ക്കേ​തി​ൽ, 17. ഷ​ഹ​ന ഷ​രീ​ഫ്, 18. എം.​കെ. ഖ​ദീ​ജ, 19. റ​ഷീ​ദ ബ​ഷീ​ർ.

