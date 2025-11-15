Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pattambi
    Posted On
    15 Nov 2025 1:26 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 1:26 PM IST

    രോഗികൾക്ക് കരിങ്ങനാട് മൗണ്ട് സഫ, ഹെവൻസ് വിദ്യാർഥികളുടെ കാരുണ്യഹസ്തം

    രോഗികൾക്ക് കരിങ്ങനാട് മൗണ്ട് സഫ, ഹെവൻസ് വിദ്യാർഥികളുടെ കാരുണ്യഹസ്തം
    പ​ട്ടാ​മ്പി: നി​ർ​ധ​ന​രും നി​രാ​ലം​ബ​രു​മാ​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന ‘മാ​ധ്യ​മം’ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ക​രി​ങ്ങ​നാ​ട് മൗ​ണ്ട് സ​ഫ, ഹെ​വ​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച തു​ക കൈ​മാ​റി. സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഹെ​വ​ൻ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പി.​പി. ശ​ബ്ന, മൗ​ണ്ട് സ​ഫ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ. ​സാ​റ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ നി​ന്നും ‘മാ​ധ്യ​മം’ ബി.​ഡി.​ഒ റ​ഷീ​ദ് തു​ക ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ആ​യി​ഷ ത​ബ്നൂ​ൻ, നൂ​റു​സ്സ​മാ​ൻ, ഇ​ഷ മെ​ഹ്‌​വി​ഷ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സാ​ൻ ഷ​ഹീ​ൻ, പി. ​ഹ​ന്ന, റ​യാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും ബെ​സ്റ്റ് മെൻറ​ർ​മാ​രാ​യ സു​മ​യ്യ​ത്ത്, എം. ​ധ​നു​ഷ എ​ന്നീ അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രെ​യും മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഐ.​ഒ.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പി.​കെ. അ​ന​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ൾ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ കെ.​ടി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, മാ​നേ​ജ്മെൻറ് ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​ർ സ​മീ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്, മാ​ധ്യ​മം എ.​എ​ഫ്.​സി മൊ​യ്തു​ണ്ണി, എം. ​സ​രി​ത എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എ​ൻ. ഹ​സീ​ന സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്റ്റാ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​മു​ബ​ഷി​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    pattambiDonationmadhyamam health care
