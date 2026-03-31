Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightPattambichevron_rightപ്രചാരണച്ചൂട്......
    Pattambi
    Posted On
    date_range 31 March 2026 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 11:59 AM IST

    പ്രചാരണച്ചൂട്... വികസനനേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ്‌ മുഹ്സിൻ, നാടിന്റെ പിന്തുണ തേടി ടി.പി. ഷാജി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മു​ഹ്സി​ൻ മു​തു​ത​ല​യി​ൽ വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു

    പ​ട്ടാ​മ്പി: എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​ൻ തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ, കൊ​പ്പം, മു​തു​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി. പെ​രു​മു​ടി​യൂ​രി​ലെ പു​തി​യ​ഗേ​റ്റ് പ​ന്താ​രി​യി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. അ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ്, പു​ഞ്ചീ​രി, നി​ല​പ​റ​മ്പ്, എ​രു​ക്കും​പു​റം, കൊ​ടു​മു​ണ്ട, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, തോ​ട്ടി​ൻ​ക​ര, കാ​ര​ക്കു​ത്ത് സെൻറ​ർ, ആ​ണ്ടാ​ത്ത്, എ​സ്.​പി ന​ഗ​ർ, ഉ​രു​ളാം​കു​ന്ന്, പ​റ​ക്കാ​ട്, വേ​ട്ടേ​ക്ക​ര​ൻ​കാ​വ് മേ​ൽ​മു​റി, പാ​ലോ​ളി പ​റ​മ്പ്, ഉ​ദ​യം, പു​ത്ത​ൻ​കു​ളം അ​വു​തി​യി​ൽ, എ​റ​യൂ​ർ കി​ഴ​ക്ക്, ല​ക്ഷ്മി​വി​ലാ​സം സ്കൂ​ൾ, തെ​ക്ക​ൻ മു​ക്ക്, വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര, കോ​ർ​മോ​ത്തു​പ​ടി, ക​രു​ണ, അ​ടു​കു​റി​ശ്ശി, പൂ​ള​ക്ക​പ്പ​റ​മ്പ്, കു​രു​ത്തി​ക്കു​ണ്ട്, ക​ള​ത്തും പ​ടി, പ​പ്പ​ട​പ്പ​ടി, ന​ടു​വ​ട്ടം തെ​ക്ക്, മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി, പൊ​ട്ട​ക്കാ​വ്, കൈ​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ഇ​ട​വ​ർ​കു​ന്ന്, മാ​ഞ്ഞാ​മ്പ്ര, വി​ള​ത്തൂ​ർ ഗാ​ല​ക്സി, ആ​ലി​ൻ ചു​വ​ട്, പ​ഴ​നെ​ല്ലി​പ്പു​റം, ചെ​മ്പ്ര സെൻറ​ർ, ആ​മ​പ്പൊ​റ്റ, ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റ്, പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ്, ഞാ​വ​ളും​കാ​ട്, നെ​ടു​ങ്ങോ​ട്ടൂ​ർ സെ​ൻ്റ​ർ, മ​ന​ക്ക​ൽ പീ​ടി​ക എ​ന്നീ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ടു. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​ട്ടാ​മ്പി മ​ണ്ഡ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ടി.​പി. ഷാ​ജി വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി. കു​ലു​ക്ക​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​പ​ര്യ​ട​നം. നാ​ട്യ​മം​ഗ​ലം വ​ട​ക്കും​മു​റി​യി​ൽ നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച പ​ര്യ​ട​നം പാ​റ​മ്മ​ൽ​പ​ടി, പു​ളി​യം​പാ​ടം, വ​ട​ക്കേ ത​ത്ത​നം​പു​ള്ളി, ക​രി​യാ​ട്ടി​ൽ​ക്ക​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ട് വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് തോ​ട് പ​രി​സ​ര​ത്ത് സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് ശേ​ഷം വി​ള​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ര്യ​ട​നം. കൊ​ഴി​ഞ്ഞി​ൽ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച് പ​ടി​ഞ്ഞാ​ക്ക​ര​മു​ക്ക്, പൂ​ക്കാ​ടം കു​ന്ന്, കെ.​പി മു​ക്ക്, ക​രി​യ​ന്നൂ​ർ തു​രു​ത്തി, ഓ​ട​പ്പാ​റ, തോ​ട്ട​മു​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ട് രാ​ത്രി കു​പ്പൂ​ത്ത് പ​രി​സ​ര​ത്ത് സ​മാ​പി​ച്ചു. ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ക​സ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ടി.​പി. ഷാ​ജി വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കെ.എ. തുളസി മങ്കരയിൽ

    മ​ങ്ക​ര: യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കെ.​എ. തു​ള​സി മ​ങ്ക​ര​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി. വീ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ക​ല്ലൂ​രി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ എ.​എ. മൂ​സ​ക്കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​റേ​യും വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ക​ണ്ടു. ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് സി. ​വി​ന​യ​ൻ, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് അ​ച്യു​ത​ൻ​കു​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ങ്ങാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കെ.​എ. തു​ള​സി​ക്ക് പ​റ​ളി​യി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഡി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സി.​എ​ൻ. ശി​വ​ദാ​സ​ൻ, കെ.​എം. അ​ബ്ദു​ൾ സ​ത്താ​ർ, സ​ലാo ത​റ​യി​ൽ, അ​ലി അ​സ്ക്ക​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ, എ.​എ​സ്. ഷാ​ഫി, എം.​ആ​ർ. ഗു​രു​വാ​യൂ​ര​പ്പ​ൻ, ര​മ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    തച്ചമ്പാറയുടെ വീഥികളിലൂടെ കെ. ശാന്തകുമാരി

    ത​ച്ച​മ്പാ​റ: കോ​ങ്ങാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​ഡ്വ. കെ. ​ശാ​ന്ത​കു​മാ​രി ത​ച്ച​മ്പാ​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി. രാ​വി​ലെ നി​ര​വി​ൽ നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച പ​ര്യ​ട​നം വൈ​കീ​ട്ട് ത​ച്ച​മ്പാ​റ​യി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. ചീ​നി​ക്ക​പ്പാ​റ, പാ​ല​ക്ക​യം മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, സി.​പി.​എം ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​ആ​ർ. ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ, മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ​കു​ട്ടി, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കെ.​കെ. രാ​ജ​ൻ, നാ​സ​ർ അ​ത്താ​പ്പ, കെ. ​കോ​മ​ള​കു​മാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ട​ത്ത്

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി. കാ​പ്പു​പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച് മു​പ്പ​തി​ല​ധി​കം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ര്യ​ട​ന​ശേ​ഷം കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ട​ത്ത് സ​മാ​പി​ച്ചു. ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പാ​റ​ശ്ശേ​രി ഹ​സ്സ​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഉ​മ്മ​ർ മ​ന​ച്ചി​തൊ​ടി, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, മ​ണ്ഡ​ലം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഷീ​ദ് ആ​ലാ​യ​ൻ, ക​ല്ല​ടി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, അ​സീ​സ് ഭീ​മ​നാ​ട്, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എം. ​നീ​തു​ശ​ങ്ക​ർ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബി​ന്ദു ച​ന്ദ്ര​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ.​പി. ഉ​മ്മ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: election campaign, Candidates, Palakkad, Kerala Assembly Election 2026
    News Summary - Election Campaign Muhammed Muhsin talks about development achievements, T.P. Shaji seeks support from the nation
    Next Story
    X