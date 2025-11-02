Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pattambi
    Posted On
    2 Nov 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:42 AM IST

    തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ പാ​ലം; വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ നി​രോ​ധ​നം

    തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ പാ​ലം; വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ നി​രോ​ധ​നം
    തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ പാ​ല​ത്തി​നു മുകളിൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം സൂചിപ്പിച്ച് ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    പ​ട്ടാ​മ്പി: വി​ള്ള​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മു​ത​ൽ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​രോ​ധി​ച്ചു. പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ല​ത്തി​ൽ ചെ​റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ര​ണ്ടു മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മെ ക്രോ​സ് ബാ​ർ വെ​ച്ച് ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ക​യു​ള്ളു. ആം​ബു​ല​ൻ​സ്, ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് എ​ന്നീ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​വി​ല്ല. ബ​സു​ക​ൾ പാ​ലം വ​രെ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. കൊ​പ്പം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ടു​വ​ട്ട​ത്തു​നി​ന്ന് മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട് വ​ഴി തി​രി​ച്ചു വി​ട്ടു.

    കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കും. സു​ര​ക്ഷ അ​തോ​റി​റ്റി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത്വ​രി​ത​ഗ​തി​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ പാ​ല​ത്തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്, റ​വ​ന്യു, പൊ​ലീ​സ്, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ബ​സ് ഓ​ണേ​ഴ്സ്, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Palakkad
    News Summary - Complete ban on large vehicles on thiruvegappura bridge
