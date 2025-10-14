Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pattambi
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:33 PM IST

    കളഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തിരിച്ചേൽപിച്ച് യുവാവിന്റെ മാതൃക

    കളഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തിരിച്ചേൽപിച്ച് യുവാവിന്റെ മാതൃക
    പ​ട്ടാ​മ്പി: ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ ര​ണ്ടേ​കാ​ൽ പ​വ​ന്റെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പി​ച്ച് യു​വാ​വ് മാ​തൃ​ക​യാ​യി. ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കാ​ര​ക്കാ​ട് കു​ഴി​യി​ൽ പീ​ടി​കേ​ക്ക​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് (27) ആ​ണ് ആ​ഭ​ര​ണം പ​ട്ടാ​മ്പി പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ച്ച​ത്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നോ​ടെ ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സെൻറ​റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മു​ഹ​മ​ദ് റ​ഫീ​ഖി​ന് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ട്ടാ​മ്പി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​നാ​യ കാ​ര​ക്കാ​ട് പാ​റ​ക്ക​ൽ വീ​ട് കാ​സി​മി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. മാ​തൃ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​തി​ന് മു​ഹ​മ​ദ് റ​ഫീ​ഖി​നെ പ​ട്ടാ​മ്പി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ എ​സ്. അ​ൻ​ഷാ​ദ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

