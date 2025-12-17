Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightPathiripalachevron_rightപ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല​യി​ൽ...
    Pathiripala
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:30 AM IST

    പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല​യി​ൽ ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര​മി​ല്ല; യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ല​യു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല​യി​ൽ ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര​മി​ല്ല; യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ല​യു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല ടൗ​ണി​ൽ പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    Listen to this Article

    പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല: പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല ടൗ​ണി​ൽ ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ല​യു​ന്നു. പൊ​രി​വെ​യി​ല​ത്തും മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ഴ ന​ന​ഞ്ഞു​മാ​ണ് പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    മ​ണ്ണൂ​ർ, മ​ങ്ക​ര, ല​ക്കി​ടി പേ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​സ്ഥാ​നം കൂ​ടി​യാ​ണ് പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് നി​കു​തി​യി​ന​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​ന​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ടൗ​ണി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ളും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും ടൗ​ണി​നെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി.

    ദി​നം​പ്ര​തി 300ലേ​റെ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഇ​ടം കൂ​ടി​യാ​ണ്. ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പു​കേ​ന്ദ്രം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് മൂ​ലം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ്. കോ​ങ്ങാ​ട് റോ​ഡി​ലും ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം റോ​ഡി​ലു​മാ​ണ് ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്രം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത്. പു​തി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PassengerstrandedBus waiting center
    News Summary - There is no bus waiting center at Pathirappalli; passengers are stranded
    Similar News
    Next Story
    X