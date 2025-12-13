Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pathiripala
    date_range 13 Dec 2025 1:20 PM IST
    date_range 13 Dec 2025 1:20 PM IST

    മ​ണ്ണൂ​രി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ വി​ല​സു​ന്നു; കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഭീ​തി​യി​ൽ

    മ​ണ്ണൂ​രി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ വി​ല​സു​ന്നു; കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഭീ​തി​യി​ൽ
    മ​ണ്ണൂ​രി​ൽ വി​ല​സു​ന്ന തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ

    പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല: മ​ണ്ണൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഭീ​തി​യി​ൽ. ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലും ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​മാ​ണ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ അ​ന്തി​യു​റ​ക്കം. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും, പ്ര​ഭാ​ത ന​ട​ത്ത​ത്തി​ന് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും നേ​രെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ട്.

    പാ​ത​ക്ക് കു​റു​കെ മാ​ർ​ഗ​ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തും വാ​ഹ​നം ക​യ​റി നാ​യ്ക്ക​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട് ചാ​കു​ന്ന​തും പ​തി​വ് സം​ഭ​വം. ഇ​വ​യെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:street dog issuepathirippala
    News Summary - street dog issue
