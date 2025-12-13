Begin typing your search above and press return to search.
13 Dec 2025 1:20 PM IST
13 Dec 2025 1:20 PM IST
മണ്ണൂരിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾ വിലസുന്നു; കാൽനടയാത്രക്കാർ ഭീതിയിൽtext_fields
News Summary - street dog issue
പത്തിരിപ്പാല: മണ്ണൂർ മേഖലയിൽ തെരുവുനായ് ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു. പ്രദേശത്തെ കാൽനടയാത്രക്കാർ ഭീതിയിൽ. കടകൾക്ക് മുന്നിലും ആളില്ലാത്ത വീടുകൾക്ക് മുന്നിലുമാണ് നായ്ക്കളുടെ അന്തിയുറക്കം. കുട്ടികൾക്കും, പ്രഭാത നടത്തത്തിന് പോകുന്നവർക്കും നേരെയും ആക്രമണമുണ്ട്.
പാതക്ക് കുറുകെ മാർഗതടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നതും വാഹനം കയറി നായ്ക്കൾ അപകടത്തിൽപെട്ട് ചാകുന്നതും പതിവ് സംഭവം. ഇവയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ പഞ്ചായത്തുകൾ മുൻകൈയെടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
