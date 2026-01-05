Begin typing your search above and press return to search.
    ചവിട്ടുപടികൾ തകർന്നു, കനാൽ വഴിയിൽ യാത്ര ദുരിതം

    ദു​രി​തംപേ​റി വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ
    ചവിട്ടുപടികൾ തകർന്നു, കനാൽ വഴിയിൽ യാത്ര ദുരിതം
    മ​ണ്ണൂ​ർ - ഒ​ന്നാം മൈ​ൽ ക​ല്ലമ്പ​റ​മ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള ച​വി​ട്ടു​പ​ടി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    Listen to this Article

    പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല: ക​നാ​ൽ മ​റി​ക​ട​ന്ന് പോ​കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​യി​ലെ ച​വി​ട്ടു​പ​ടി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്നു. മ​ണ്ണൂ​ർ ഒ​ന്നാം​മൈ​ൽ- ക​ല്ലം​മ്പ​റ​മ്പ് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക​നാ​ൽ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര​വ​ഴി​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ​ത്. ഒ​ന്നാം​മൈ​ൽ സ്വാ​മി​യാ​ർ മ​ഠം, ഒ​ന്നാം മൈ​ൽ മ​ദ്റ​സ, പ​ള്ളി, എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള എ​ളു​പ്പ വ​ഴി​യാ​ണി​ത്. മ​ദ്റ​സ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വീ​ണ് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഒ​രു സ്ത്രീ ​വീ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന് മു​ൻ​പ് നി​ർ​മി​ച്ച ക​രി​ങ്ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ച​വി​ട്ടു​പ​ടി​ക​ളാ​ണി​ത്. ച​വി​ട്ട് പ​ടി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​ത്ര ദു​രി​ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല​ത​വ​ണ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​വ​ഴി സ​ഞ്ചാ​ര​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​ന​കീ​യ ആ​വ​ശ്യം.

    ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​നും മ​ന്ത്രി​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് വാ​ർ​ഡം​ഗം വി.​എം. അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദി​ക് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​നു​മ​തി​ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ൽ വ​ഴി സ​ഞ്ചാ​ര​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും വി.​എം. അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദി​ക് അ​റി​യി​ച്ചു.

