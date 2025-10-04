Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ottapalam
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 12:04 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 12:04 AM IST

    ആ​ഭ​ര​ണ നി​ർ​മാ​ണ ശാ​ല​യു​ടെ ജ​ന​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത് സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും മോഷ്ടിച്ചു

    ആ​ഭ​ര​ണ നി​ർ​മാ​ണ ശാ​ല​യു​ടെ ജ​ന​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത് സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും മോഷ്ടിച്ചു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: ആ​ഭ​ര​ണ നി​ർ​മാ​ണ ശാ​ല​യു​ടെ ജ​ന​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​വ് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി. അ​മ്പ​ല​പ്പാ​റ ക​ട​മ്പൂ​ർ വ​ട​ക്കി​നി​പു​ര വീ​ട്ടി​ൽ ര​ജീ​ഷി​ന്റെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ലു​ള്ള ആ​ർ.​ജെ ജു​വ​ൽ​സ് നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല​യി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ആ​ഭ​ര​ണ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ബാ​ക്കി​വ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പ​ടെ അ​ഞ്ച് പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​വും മൂ​ന്ന​ര ഗ്രാം ​ത​ങ്ക​വും 200 ഗ്രാം ​വെ​ള്ളി​യു​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ർ​മാ​ണ ശാ​ല​യി​ലെ മേ​ശ​വ​ലി​പ്പി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ്വ​ർ​ണ​വും മ​റ്റും. ഇ​വ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​രു​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് രാ​ത്രി​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത്. നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല​യു​ടെ മ​തി​ൽ ചാ​ടി​ക്ക​ട​ന്നാ​ണ് മോ​ഷ്ടാ​വ് കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്.അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന ഉ​ട​ൻ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​യു​ള്ള​താ​യി ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​ഴു​ത്തി​ലെ തോ​ർ​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മു​ഖം മ​റ​ച്ചാ​ണ് മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​സി.​ടി.​വി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​വ് അ​ക​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യം പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജേ​ഷി​ന്റെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

