Madhyamam
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 12:41 PM IST

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ പു​തി​യ ര​ക്തബാ​ങ്കി​ന്റെ ട്ര​യ​ൽ റ​ൺ വിജയം

    ബ്ല​ഡ് സ​ർ​വി​സ് കേ​ര​ള​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ക്ത ബാ​ങ്കി​ന്റെ ട്ര​യ​ൽ റ​ൺ

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത ബാ​ങ്കി​ന്റെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​ജ​യം. ബ്ല​ഡ് സ​ർ​വി​സ് കേ​ര​ള​യു​ടെ ആ​റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് ദാ​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്തം സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ട്ര​യ​ൽ റ​ൺ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.ട്ര​യ​ൽ റ​ൺ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വി​ധം ര​ക്ത ബാ​ങ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​ടു​ത്തു​ത​ന്നെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​ഷി​ജി​ൻ ജോ​ൺ ആ​ളൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 80 മു​ത​ൽ 100 യൂ​നി​റ്റ് വ​രെ ര​ക്തം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ് ബാ​ങ്ക്. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ര​ക്ത​ബാ​ങ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​മു​ള്ള ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ മൂ​ന്നാ​യി.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലു​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ര​ക്ത​ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ള്ള​ത്. ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ്ലേ​റ്റ്ല​റ്റ്, പ്ലാ​സ്മ എ​ന്നി​വ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ര​ക്ത ബാ​ങ്ക്. പി. ​ഉ​ണ്ണി എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യി​രി​ക്കെ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്. എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ആ​സ്തി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 73.51 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ യ​ന്ത്ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ഭൗ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നേ​ര​ത്തെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഡോ​ക്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ നി​യ​മ​ന​വും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ജ​ന്യ ഡ​യാ​ലി​സി​സും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളും ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ര​ക്തം ആ​വ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജി​ല്ല​യു​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്കും രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ ര​ക്ത​ബാ​ങ്ക് വ​ലി​യ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​കും. ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധ്യ​ക്ഷ കെ. ​ജാ​ന​കീ​ദേ​വി, ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കെ. ​രാ​ജേ​ഷ്, ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ ഫൗ​സി​യ ഹ​നീ​ഫ, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ ക​ല്യാ​ണി, സി. ​സ​ജി​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ര​ക്ത ബാ​ങ്കി​ന്റെ ട്ര​യ​ൽ റ​ൺ.

    TAGS:blood bankOttappalamtaluk hospitalPalakkad
