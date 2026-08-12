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    Ottapalam
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 12:04 PM IST

    വാ​ണി​യം​കു​ള​ത്ത് വീ​ണ്ടും തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണം; ഏഴ് ആടുകളെ കടിച്ചുകൊന്നു

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    വാ​ണി​യം​കു​ള​ത്ത് വീ​ണ്ടും തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണം; ഏഴ് ആടുകളെ കടിച്ചുകൊന്നു
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    തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന ആ​ടു​ക​ൾ

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: വാ​ണി​യം​കു​ള​ത്ത് വീ​ണ്ടും വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം. വാ​ണി​യം​കു​ളം കോ​ത​യൂ​രി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 4.30ഓ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ് ആ​ടു​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ആ​റ് ആ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഒ​രു ആ​ട്ടി​ൻ​കു​ട്ടി​യെ നാ​യ്ക്ക​ൾ ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കോ​ത​യൂ​ർ ചൂ​ര​ക്കോ​ട്ടി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ ആ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്ന് വ​ലി​യ ആ​ടു​ക​ളെ​യും മൂ​ന്ന് ചെ​റി​യ ആ​ടു​ക​ളെ​യും കൂ​ട്ടി​ൽ ച​ത്ത നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ട്ടി​ൽ ആ​കെ 18 ആ​ടു​ക​ളാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. കൂ​ട് ത​ക​ർ​ത്താ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഡോ​ക്ട​റെ​ത്തി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ആ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. ക്ഷീ​ര​ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ ഏ​ക വ​രു​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ് തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത്. ഏ​താ​നും മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ ആ​റ് ആ​ടു​ക​ളെ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഫാ​മി​ലെ ര​ണ്ട് പ​ശു​ക്ക​ൾ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ക്കെ​ല്ലാം പു​റ​മെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​ന്തം. ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി അ​യ്യ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ തെ​രു​വു​നാ​യ് ഭീ​ഷ​ണി​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വാ​ർ​ഡ് മെ​മ്പ​ർ വി.​കെ. ജ​യ​ശ്രീ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ധി​യി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​യ ചെ​ട്ടി​ത്തൊ​ടി​യി​ൽ വി​ജേ​ഷി​ന്റെ ര​ണ്ട് പ​ശു​ക്ക​ളും എ​ട​ക്കോ​ട് പ്ര​ഭ​യു​ടെ ര​ണ്ട് പ​ശു​ക്ക​ളും ച​ത്തി​രു​ന്നു.

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    TAGS:street dog attackvaniyamkulamSheep die
    News Summary - വാ​ണി​യം​കു​ള​ത്ത് വീ​ണ്ടും തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണം; ഏഴ് ആടുകളെ കടിച്ചുകൊന്നു
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