Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightOttapalamchevron_rightപു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ...
    Ottapalam
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 1:16 PM IST

    പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ പേ​ടി​ച്ച് ജ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ന​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ലും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി മ​യി​ൽ, കു​ര​ങ്ങ്, കാ​ട്ടു​പ്പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം
    പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ പേ​ടി​ച്ച് ജ​നം
    cancel
    camera_alt

    പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ തീ​റ്റ തേ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും എ​ന്ന വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ​പോ​ലും കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം വി​ല​സു​ന്ന​ത്‌ ജ​ന​ത്തി​ന് ആ​ധി​യാ​കു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ക​യാ​ണ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ. നേ​ര​ത്തെ രാ​ത്രി​യി​ൽ ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം വി​ല​സി​യി​രു​ന്ന പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ഗ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​തി​വ് കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ ന​ഗ​ര പാ​ത​ക​ൾ വ​രെ ഇ​വ​യു​ടെ സ്വൈ​ര്യ​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി.

    ഇ​വ​യെ ഇ​ടി​ച്ച് മ​റി​ഞ്ഞ് ഇ​രു​ച​ക്ര, മു​ച്ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്. ഈ​സ്റ്റ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, പാ​ല​പ്പു​റം, ക​ണ്ണി​യം​പു​റം തു​ട​ങ്ങി​യ ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യേ​റി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ താ​വ​ള​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ പ​ന്നി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തോ​ട്ട​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് നേ​രെ പ​ന്നി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഭാ​ഗ്യം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    വി​ദേ​ശ​ത്തും മ​റ്റു​മാ​യി പ​ണി​തീ​രാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​പ്പു​ക​ളും ആ​ൾ താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പു​ക​ളു​മാ​ണ് പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ താ​വ​ളം. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന് വ​ള​രു​ന്ന പൊ​ന്ത​ക്കാ​ടു​ക​ൾ ഇ​വ​റ്റ​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം പൊ​ന്ത​ക്കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​നീ​ക്കി​യാ​ൽ ത​ന്നെ പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ ശ​ല്യ​ത്തി​ന് ഒ​ര​ള​വോ​ളം കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ, മ​യി​ൽ, കു​ര​ങ്ങ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ശ​ല്യം ഒ​ട്ടും കു​റ​യാ​തെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യം കൂ​ടി ജ​ന​ത്തി​ന് ബാ​ധ്യ​ത​യാ​കു​ന്ന​ത്.

    പ​രാ​തി​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം ഉ​യ​രു​മ്പോ​ഴും അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മു​ണ്ട്. പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് അ​ടി​യ​ന്തി​മാ​യി പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​രീ​ക്ക​പ്പാ​ടം വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ പി. ​ക​ല്യാ​ണി ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി.

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ല്ല​ൽ; തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി

    പ​ട്ടാ​മ്പി: കൃ​ഷി​നാ​ശം വ​രു​ത്തി​യ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി ത​യ്യാ​റാ​ക്കി തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റെ നി​യ​മി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ജി​ല്ല ആ​സൂ​ത്ര​ണ സ​മി​തി അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭ്യ​മാ​യ​തോ​ടെ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​യോ​ഗി​ച്ച അം​ഗീ​കൃ​ത ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ള്ള ഷൂ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഘം കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ ശ​ല്യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ സ്ഥി​രം സം​വി​ധാ​നം പോ​ലെ ത​ന്നെ വേ​ട്ട തു​ട​രു​മെ​ന്നും വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ന്നി വേ​ട്ട ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​കെ.​എ. അ​സീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    വേ​ട്ട ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ത​ന്നെ 13 പ​ന്നി​ക​ളെ​യാ​ണ് വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ.​എ. അ​സീ​സ്, സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എം. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ പി.​ടി. ഹം​സ, കെ.​ടി.​എ. മ​ജീ​ദ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​യോ​ഗി​ച്ച സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ടി. ​ഹ​നീ​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ ഷൂ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OttappalamwildanimalsDisturbance
    News Summary - Peacocks, monkeys, wild boars pose a threat to human settlements
    Similar News
    Next Story
    X