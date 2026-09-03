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    ‘മാധ്യമം’ വാർത്ത തുണച്ചു; അമീറിനും ബാലനും അഭയകേന്ദ്രമായി

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    ‘മാധ്യമം’ വാർത്ത തുണച്ചു; അമീറിനും ബാലനും അഭയകേന്ദ്രമായി
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    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ബാ​ല​നെ​യും അ​മീ​റി​നെ​യും ആ​ലു​വ​യി​ലെ സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ ട്ര​സ്റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കും തെ​രു​വി​നു​മി​ട​യി​ൽ ജീ​വി​തം കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​യ ബാ​ല​നും (70) അ​മീ​റും (30) ഒ​ടു​വി​ൽ സ​നാ​ഥ​രാ​യി. ഉ​റ്റ​വ​രാ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​രു​വ​രെ​യും ആ​ലു​വ​യി​ലെ സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ ട്ര​സ്റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ബാ​ല​നെ​യും അ​മീ​റി​നെ​യും കു​റി​ച്ച് ‘മാ​ധ്യ​മം’ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് തു​ണ​യാ​യ​ത്.

    വാ​ർ​ത്ത ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ട്ട ട്ര​സ്റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​എം.​എ​സ്. പ​ത്മ​നാ​ഭ​നു​മാ​യി ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഇ​രു​വ​രെ​യും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ളും ശ​രി​യാ​ക്കി ഇ​രു​വ​രെ​യും ആ​ലു​വ​യി​ൽ അ​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ഗ​തി​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് കാ​ലി​ലെ പ​ഴു​ത്ത വ്ര​ണ​വു​മാ​യി ബാ​ല​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മാ​ങ്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​ഗ്യ​വ​നാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ, എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​വി​വാ​ഹി​ത​നാ​ണെ​ന്നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളാ​രു​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് വി​വ​രം. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്ത് തെ​രു​വി​ൽ ക​ഴി​യ​വേ​യാ​ണ് ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ര​ക്ക് താ​ഴെ ച​ല​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്‌​ട​മാ​യ അ​മീ​റി​നെ കാ​ലി​ൽ മു​റി​വു​മാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത് റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ അ​മീ​റി​ന് സം​സാ​ര​വൈ​ക​ല്യ​വു​മു​ണ്ട്. ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ട ചി​കി​ത്സ​ക്ക് ശേ​ഷം ഇ​വ​രെ തെ​രു​വി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടാ​നും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നും അ​ന​ന്ത​മാ​യി പാ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. പു​തു​താ​യി എ​ത്തു​ന്ന കി​ട​പ്പ് രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് കി​ട​ക്ക ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​രെ പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ടു​ക മാ​ത്ര​മേ വ​ഴി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

    ഉ​ച്ച​ക്കും രാ​ത്രി​യും ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ഭ​ക്ഷ​ണം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കും. രാ​വി​ലെ പ്രാ​ത​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന​തും കു​ളി​പ്പി​ച്ച് വ​സ്ത്രം മാ​റ്റു​ന്ന​തും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​നി​യും തെ​രു​വി​ൽ ക​ഴി​യാ​ൻ വ​യ്യെ​ന്ന് വി​ല​പി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​ർ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്താ​ൽ കൂ​ടെ പോ​കാ​നും ത​യ്യാ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ടു​വി​ൽ വാ​ർ​ത്ത തു​ണ​യാ​യി. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ടി ​പി പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, സാ​യി കി​ര​ൺ, ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് എം.​എ​സ്. പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സി എ​ന്നി​വ​ർ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ബാ​ല​നെ​യും അ​മീ​റി​നെ​യും യാ​ത്ര​യാ​ക്കി.

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    News Summary - Madhyamam news became help
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