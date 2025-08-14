Begin typing your search above and press return to search.
    വ്യാ​ജ ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി ലോട്ട​റി വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​നെ വ​ഞ്ചി​ച്ചു

    സ​മ്മാ​നാ​ർ​ഹ​മാ​യ ടി​ക്ക​റ്റെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ണ​വും ടി​ക്ക​റ്റും വാ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു
    വ്യാ​ജ ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി ലോട്ട​റി വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​നെ വ​ഞ്ചി​ച്ചു
    വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ

    ഒ​റ്റ​പാ​ലം: സ​മ്മാ​നാ​ർ​ഹ​മാ​യ ടി​ക്ക​റ്റെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച് വ്യാ​ജ ലോ​ട്ട​റി ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി വ​യോ​ധി​ക​നാ​യ ലോ​ട്ട​റി വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്നും ലോ​ട്ട​റി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും പ​ണ​വും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ 3,950 രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യി പ​രാ​തി. കു​ള​പ്പു​ള്ളി​യി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന എ.​കെ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ (60) ആ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 10ഓ​ടെ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ മെ​റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സി​ന് സ​മീ​പം പാ​ത​യോ​ര​ത്തു​ന​ട​ന്ന ഇ​ട​പാ​ടി​ലാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത്.

    ലോ​ട്ട​റി ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ട​ന്നു വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ സ്‌​കൂ​ട്ടി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ഒ​രാ​ൾ സ​മീ​പി​ച്ച് 500 രൂ​പ വീ​തം സ​മ്മാ​ന​മു​ള്ള 12 ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും മാ​റ്റി​ത​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ര​യും തു​ക​ക്കു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റോ പ​ണ​മോ കൈ​വ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്ന് വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​ട്ട് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത് ബ​ദ​ലാ​യി പു​തി​യ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ അ​യാ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് 500 രൂ​പ വി​ല​ക്കു​ള്ള അ​ഞ്ച് ഓ​ണം ബം​ബ​ർ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും 1100 രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന 24 ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കി. കൂ​ടാ​തെ റൊ​ക്കം പ​ണ​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട 350 രൂ​പ​യും വ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രാ​ളെ സ​മീ​പി​ച്ച് ടി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ൺ കൈ​വ​ശ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന് വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗി​ക​ളാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​വും ഭാ​ര്യ​യും ലോ​ട്ട​റി വി​റ്റ് കി​ട്ടു​ന്ന തു​ച്ഛ​മാ​യ ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വീ​ട്ടു​വാ​ട​ക​യും മ​രു​ന്നും ജീ​വി​ത ചെ​ല​വു​ക​ളും ഒ​രു​വി​ധം ഒ​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    News Summary - lottery seller cheated by given fake lottery
