Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightOttapalamchevron_rightഇ​ട​ത് കു​ത്ത​ക​യാ​യി...
    Ottapalam
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 2:08 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 2:08 PM IST

    ഇ​ട​ത് കു​ത്ത​ക​യാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ട​ത് കു​ത്ത​ക​യാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ
    cancel

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: മ​ല​ബാ​റി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് വേ​രോ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത് നൂ​റ്റാ​ണ്ട്‌ മു​മ്പ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്തി​ന് എ​ന്നും ഇ​ഴ​യ​ടു​പ്പം ഇ​ട​തി​നോ​ടാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് വ​സ്തു​ത. 1990 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​ത് മു​ത​ൽ ഭ​ര​ണ​സാ​ര​ഥ്യം ഇ​ട​ത് പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ലാ​ണ്. 2010ൽ ​മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് കാ​ലി​ട​റി​യ​ത്. 33 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 36 ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം കൈ​യ്യാ​ളാ​ൻ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 19 സീ​റ്റു​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ ആ​ർ​ക്കും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യി​രു​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് 15, കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഏ​ഴും ലീ​ഗി​ന് നാ​ലും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 11, ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് നാ​ല് , സി.​പി.​എം വി​മ​ത​ർ​ക്ക് ആ​റ് എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ ക​ക്ഷി നി​ല.

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് വി​മ​ത ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ കാ​ല​ഘ​ട്ടം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. വി​മ​ത​ർ പു​റ​ത്ത് നി​ന്ന് പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​യ​താ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​യ​മാ​യ​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത് ക​ടു​ത്ത പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ള​യ​ത്തി​ൽ പ​ട​യു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ മൂ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന​താ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ഖ്യ ത​ല​വേ​ദ​ന സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ളി​ൽ ഒ​രി​ട​ത്ത് വെ​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ താ​ഴെ​യി​ടു​ന്ന​ത് വ​രെ പോ​ര് നീ​ണ്ടു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​മ​ത​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം. ഇ​വ​ർ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​താ​ക​ട്ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും.

    ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൂ​റു​മാ​റ്റ കേ​സി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​മ​ത​രെ അ​യോ​ഗ്യ​രാ​ക്കി വി​ധി​ക്കു​ക​യും ഇ​വ​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​നം ന​ഷ്ട​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഭ​ര​ണം വീ​ണ്ടും ഇ​ട​തി​ന്‍റെ കൈ​ക​ളി​ലാ​യി. പി​ന്നീ​ട് 2015ൽ ​ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ഫ​ല പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം പു​റ​ത്ത് വ​ന്ന​പ്പോ​ഴും കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ആ​ർ​ക്കു​മി​ല്ലെ​ന്ന​ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​യി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 15 ഉം ​മൂ​ന്ന് ലീ​ഗ്, അ​ഞ്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് എ​ട്ടും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഏ​ഴും സി.​പി.​എം വി​മ​ത​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചും ഒ​രു പൊ​തു​സ്വ​ത​ന്ത്ര​നും എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ക​ക്ഷി നി​ല. കാ​ര്യ​മാ​യ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യി​ല്ലാ​തെ 2020 ൽ ​ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി​യ​ത്. സി.​പി.​എം 16 ഉം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് 9 ഉം ​ബി.​ജെ.​പി 9 ഉം ​സ്വ​ത​ന്ത്ര മു​ന്ന​ണി ര​ണ്ടും എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ക​ക്ഷി​നി​ല. അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ല​പ്പോ​ഴും ഭ​ര​ണ പ​ക്ഷ​ത്തെ കു​റ​ഞ്ഞ അം​ഗ​സം​ഖ്യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി.

    ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് മി​ക​ച്ച ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡും ഗ്രീ​ൻ കേ​ര​ള എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​പി​ടി​ച്ച ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് പ​ഴ​യ പ്ര​താ​പം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ പി​ന്നീ​ട് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പും വാ​ക്ക് ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​യി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക അ​റ​വ് ശാ​ല, ആ​ധു​നി​ക ശ്മ​ശാ​നം , എ,​ബി,സി ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹോം ​തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​ഫ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body Electionottapalam municipalityPalakad news
    News Summary - local body election in ottapalam municipality
    Similar News
    Next Story
    X