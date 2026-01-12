Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightOttapalamchevron_rightഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ...
    Ottapalam
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 7:58 AM IST

    ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ വീടിന്‍റെ താക്കോൽ ദാനം നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ വീടിന്‍റെ താക്കോൽ ദാനം നാളെ
    cancel
    camera_alt

    മാ​ജി​ക് ഹോം ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാഗമായി നി​ർ​മി​ച്ച

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ വീ​ട്

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: മാ​ജി​ക് ഹോം ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​രോ​ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ക്കി​യ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ വീ​ടി​ന്‍റെ താ​ക്കോ​ൽ ദാ​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഭൂ​മി​യോ വീ​ടോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ഡി​ഫ​റ​ൻ​റ് ആ​ര്‍ട് സെൻറ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ വീ​ടു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ച്ചു ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​ണ് മാ​ജി​ക് ഹോം ​പ​ദ്ധ​തി.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച നി​ര​വ​ധി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ഡി​ഫ​റ​ൻ​റ് ആ​ര്‍ട് സെൻറ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത കു​ടും​ബ​ത്തി​നാ​ണ് വീ​ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന് ​വ​രോ​ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചെ​റു​ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് വൈ​ശാ​ഖ​ന്‍, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ലാ​ല്‍ജോ​സ്, ഡി​ഫ​റ​ൻ​റ് ആ​ര്‍ട് സെൻറ​ർ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ജി​ജി തോം​സ​ണ്‍, എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട്, സ്മാ​ര്‍ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ്‌​സ് എം.​ഡി മ​നോ​ജ് കു​മാ​ര്‍ കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തൊ​ടി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് വീ​ടി​ന്‍റെ താ​ക്കോ​ൽ ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. സ്മാ​ര്‍ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ്‌​സി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഗൗ​രി ശ​ങ്ക​ര്‍ ആ​ണ് നി​ര്‍മാ​ണ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    വ​രോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ഖാ​ദ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ല്‍കി​യ അ​ഞ്ച് സെൻറി​ലാ​ണ് 620 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ല്‍ വീ​ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ള്‍വി പ​രി​മി​ത​ര്‍ക്ക​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വീ​ട്ടി​ൽ വീ​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ന്‍ പാ​ക​ത്തി​ലു​ള്ള റാ​മ്പ്, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ ബാ​ത്ത് റൂം ​തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഡി.​എ.​സി​യു​ടെ സം​രം​ഭ​മാ​യ മാ​ജി​ക് ഹോം​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഓ​രോ ജി​ല്ല​യി​ലും ഒ​രു വീ​ട് എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ 14 ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ മാ​തൃ​ക ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​മി​തി​ക​ള്‍ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഓ​രോ വീ​ടും നി​ര്‍മ്മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​യി​ലും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണ്. കാ​സ​ര്‍ഗോ​ഡ്, ഇ​ടു​ക്കി, മ​ല​പ്പു​റം, വ​യ​നാ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ ഇ​തി​ന​കം വീ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കൈ​മാ​റി ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    മാ​ജി​ക് ഹോം​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കു കീ​ഴി​ല്‍ നി​ർ​മി​ച്ച ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളാ​യ വീ​ടു​ക​ള്‍ മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കി സ​മാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ക്കും ഇ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള വീ​ടു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ച്ചു ന​ല്‍കാ​ന്‍ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സൂ​ത്ര​ധാ​ര​ന്‍ കൂ​ടി​യാ​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newshandoverDisability
    News Summary - Handover of keys to disability-friendly house tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X