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    എറണാകുളം-ബംഗളൂരു ഇൻറർസിറ്റി എക്സ്പ്രസിന് സ്റ്റോപ്പ്: പൂക്കൾ വർഷിച്ച് ഒറ്റപ്പാലത്തിന്റെ ഊഷ്മള സ്വീകരണം

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    എറണാകുളം-ബംഗളൂരു ഇൻറർസിറ്റി എക്സ്പ്രസിന് സ്റ്റോപ്പ്: പൂക്കൾ വർഷിച്ച് ഒറ്റപ്പാലത്തിന്റെ ഊഷ്മള സ്വീകരണം
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    എ​റ​ണാ​കു​ളം-​ബം​ഗ​ളൂ​രു ഇ​ൻ​റ​ർ​സി​റ്റി എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ്റ്റേ​ഷ​നിലെത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സ്വീകരണം നൽകുന്നവർ


    ​ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ നീ​ണ്ട കാ​ല​ത്തെ സ്വ​പ്നം സ​ഫ​ല​മാ​യി. സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം-​ബം​ഗ​ളൂ​രു ഇ​ൻ​റ​ർ​സി​റ്റി എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് ആ​ഘോ​ഷ​പ്പൊ​ലി​മ​യോ​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യും പ​ര​സ്പ​രം മ​ത്സ​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സ്വീ​ക​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.രാ​വി​ലെ 10.59ഓ​ടെ​യാ​ണ് ട്രെ​യി​ൻ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ന്ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ ട്രെ​യി​നി​ൽ പു​ഷ്പ​വൃ​ഷ്ടി ന​ട​ത്തി. താ​ള​മേ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ട്രെ​യി​നി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ ഉ​ന്തും ത​ള്ളു​മു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ട​തോ​ടെ രം​ഗം ശാ​ന്ത​മാ​യി. ബി.​ജെ.​പി വെ​സ്റ്റ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി. ​വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ എ​ൻ​ജി​ൻ മു​റി​യി​ൽ ക​യ​റി ലോ​ക്കോ പൈ​ല​റ്റി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. തൊ​ട്ടു​പി​റ​കെ വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ എം.​പി എ​ൻ​ജി​ൻ മു​റി​യി​ൽ ക​യ​റി ലോ​ക്കോ പൈ​ല​റ്റി​നും അ​സി. ലോ​ക്കോ പൈ​ല​റ്റി​നും ഹാ​രാ​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ധു​ര​വും ന​ൽ​കി.

    പ്രേ​മ​ലേ​ഖ​നം എ​ഴു​താ​ന​ല്ല റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. 2018ൽ ​എം.​പി ആ​യ​തി​ന് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന റെ​യി​ൽ​വേ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​രു​ടെ ആ​ദ്യ മീ​റ്റി​ങ് മു​ത​ൽ 17 ത​വ​ണ​യാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത ത​ല യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ത്. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്തെ സ്റ്റോ​പ്പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​റി​മാ​റി വ​ന്ന മ​ന്ത്രി​മാ​രെ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ടും ലോ​ക് സ​ഭ​യി​ൽ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ​യും ഇ​ന്റ​ർ സി​റ്റി എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് സ്റ്റോ​പ്പ് വേ​ണ​മെ​ന്ന് നേ​രി​ട്ടും രേ​ഖാ​മൂ​ല​വും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പ് റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി​യെ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട വേ​ള​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത് ത​ന്നെ ട്രെ​യി​നി​ന് സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ടാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഔ​ചി​ത്യ​പൂ​ർ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ആ​ളെ​യ​ല്ല വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം വോ​ട്ടു​ചോ​രി​യി​ലൂ​ടെ ജ​യി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​നെ​ന്നും നാ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​വു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല വെ​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

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    News Summary - Ernakulam-Bangalore Intercity Express to stop at ottappalam
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