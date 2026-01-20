Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ottapalam
    20 Jan 2026 1:09 PM IST
    20 Jan 2026 1:10 PM IST

    ഒറ്റപ്പാലത്ത് വയോദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു; വളർത്തുമകളുടെ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നാ​ലു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്
    ഒറ്റപ്പാലത്ത് വയോദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊന്നു; വളർത്തുമകളുടെ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ
    പ്ര​തി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: തോ​ട്ട​ക്ക​ര​യി​ൽ വ​യോ​ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ വെ​ട്ടേ​റ്റു മ​രി​ച്ചു. ഇ​വ​രു​ടെ വ​ള​ർ​ത്തു​മ​ക​ളു​ടെ നാ​ലു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ മ​ക​ന് ആ​​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​മ​ക​ളു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    തോ​ട്ട​ക്ക​ര നാ​ല​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ന​സീ​ർ (63), ഭാ​ര്യ സു​ഹ​റ (60) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വെ​ട്ടേ​റ്റു മ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ വ​ള​ർ​ത്തു​മ​ക​ൾ സു​ൽ​ഫി​യ​ത്തി​ന്റെ മ​ക​നാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. സു​ൽ​ഫി​യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് പൊ​ന്നാ​നി സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ ഇ​ര​ട്ട​ക്കൊ​ല​പാ​ത​ക വാ​ർ​ത്ത​യു​മാ​യാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ന്ന​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 12ഓ​ടെ​യാ​ണ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി പ്ര​തി ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​സ​മ​യ​ത്ത് ദ​മ്പ​തി​ക​ളും വ​ള​ർ​ത്തു​മ​ക​ളും നാ​ലു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നും മാ​ത്ര​മാ​ണ് വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​ട്ടി​യു​മാ​യി സു​ൽ​ഫി​യ​ത്ത് പ്രാ​ണ​ര​ക്ഷാ​ർ​ഥം വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഓ​ടു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം പു​റ​ത്താ​യ​ത്. യു​വ​തി ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ന​സീ​റി​നെ​യും സു​ഹ​റ​യെ​യും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്.

    പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ സ​മ​യ​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി​യെ കൈ​ഞ​ര​മ്പ് മു​റി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സാ​മീ​പ്യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഇ​യാ​ൾ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലോ​ടെ സ​മീ​പ​ത്തെ ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​ൻ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ള്ളി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​ട്ടി​യെ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പി​ന്നീ​ട് വാ​ണി​യം​കു​ള​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​വ​ഴ​ക്കാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സം​ഘ​വും വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    സം​ഭ​വ​സ​മ​യ​ത്ത് പ്ര​തി ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്. പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നും നേ​ര​ത്തേ ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ ഇ​യാ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ര​ക്ത​സാ​മ്പ്ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​റി​യി​ച്ചു.

