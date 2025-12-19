Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ottapalam
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 10:46 AM IST

    വാ​ണി​യം​കു​ള​ത്തെ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് തീ​വെ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം: ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    വാ​ണി​യം​കു​ള​ത്തെ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് തീ​വെ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം: ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    പ്ര​ശാ​ന്ത്, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ

    Listen to this Article

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: വാ​ണി​യം​കു​ള​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് തീ​വെ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. വാ​ണി​യം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ച​മ​ത​കു​ണ്ടി​ൽ പ്ര​ശാ​ന്ത് (41), ചെ​റു​കാ​ട്ടു​പു​ലം പ​ള്ളി​പ്പു​റ​ത്ത് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ (53) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11 ഓ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​ട്ടോ​യി​ലെ​ത്തി​യ മൂ​ന്നം​ഗ സം​ഘം അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കു​പ്പി​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​ന് പ​മ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​തു​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ട​മ പൊ​ലീ​സി​ന് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ക​യും ചെ​ യ്യു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലെ കാ​നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പെ​ട്രോ​ൾ, പ​മ്പി​ലെ ഫ്ലോ​റി​ൽ ഒ​ഴി​ക്കു​ക​യും തീ​പ്പെ​ട്ടി എ​ടു​ത്ത് തീ ​കൊ​ളു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​മ്പ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ പി​റ​കെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ്.

    TAGS:Firepetrol pumparrestedvaniyamkulam
    News Summary - Attempt to set fire to petrol pump in Vaniyamkulam: Two arrested
    X