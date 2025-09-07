Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightOttapalamchevron_rightഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർക്കും...
    Ottapalam
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 10:44 AM IST

    ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർക്കും സുരക്ഷ ജീവനക്കാരനുമെതിരെ കൈയേറ്റം; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Gopakumar
    cancel
    camera_alt

     ഗോ​പ​കു​മാ​ർ

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡ്യൂ​ട്ടി ഡോ​ക്ട​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നും നേ​രെ യു​വാ​വി​ന്റെ കൈ​യേ​റ്റം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ചു​ന​ങ്ങാ​ട് മു​ട്ടി​പ്പാ​ലം വാ​ട്ടാ​ൻ​തൊ​ടി​യി​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​റി​നെ (34) ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി പ​ത്ത​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ​രി​ക്കേ​റ്റ നി​ല​യി​ൽ ഭാ​ര്യ​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച ഗോ​പ​കു​മാ​ർ കാ​ഷ്വാ​ലി​റ്റി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​ഉ​മ്മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ്, സു​ര​ക്ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ജ്യോ​തി​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്യു​ക​യും ഒ.​പി ടി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ണ്ട​റി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ​ട് മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യെ​ന്നു​മാ​ണ് കേ​സ്.

    സം​ഭ​വ സ​മ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര്യ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ ചോ​ദി​ച്ച​താ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. ഡോ​ക്ട​റെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം. സു​ര​ക്ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ കൈ ​ക​ടി​ച്ചു​മു​റി​വേ​ൽ​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ്. പൊ​ലീ​സ് ഇ​യാ​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ജോ​ലി സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന കേ​ര​ള ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് പേ​ഴ്‌​സ​ൺ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​ർ​വി​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​ട്യൂ​ഷ​ൻ​സ് നി​യ​മ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ഇ​യാ​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DoctorSecurity Guardaccused arrestedAssault News
    News Summary - Assault on duty doctor and security guard; accused arrested
    Similar News
    Next Story
    X