Madhyamam
    Ottapalam
    Ottapalam
    Posted On
    5 Feb 2026 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 11:29 AM IST

    വിദ്യാർഥികളുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി സ്ഫോടകവസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു

    ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ല
    വിദ്യാർഥികളുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി സ്ഫോടകവസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു
    സ്‌​ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​വി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഓ​ട്ടോ​റിക്ഷ ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​യു​ണ്ടാ​യ തൃ​ക്ക​ങ്ങോ​ട് വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ-​ചാ​ത്ത​ൻ പ​റ​മ്പ് റോ​ഡി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു 

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യു​ടെ ച​ക്ര​ത്തി​ന​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചു. മ​നി​ശ്ശേ​രി എ.​യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​ക്ക​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഉ​ഗ്ര സ്ഫോ​ട​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. തൃ​ക്ക​ങ്ങോ​ട് വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ-​ചാ​ത്ത​ൻ പ​റ​മ്പ് റോ​ഡി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30നാ​ണ് സം​ഭ​വം. വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ 200 മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ച്ചി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം.

    എ​തി​രെ വ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നാ​യി ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ അ​രി​ക് ചേ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് സ്‌​ഫോ​ട​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പാ​ത​ക്ക​രി​കി​ൽ കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന വ​സ്തു​വി​ന് മീ​തെ ഓ​ട്ടോ​യു​ടെ ട​യ​ർ ക​യ​റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ഗ്ര ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡ്രൈ​വ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ന​ത്ത ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ സ്ഫോ​ട​ന​മു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളും ഡ്രൈ​വ​റും പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളു​മി​ല്ല. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ന്നി​പ്പ​ട​ക്ക​മാ​കാം പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന് വ​രോ​ട് വീ​ട്ടാ​മ്പാ​റ​യി​ലും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സം​ഭ​വം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് വ​ഴി​യി​ൽ കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന സ്‌​ഫോ​ട​ക വ​സ്തു പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് ന​ട​ന്നു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന 11കാ​ര​നാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ കാ​ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു.

