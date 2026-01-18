Begin typing your search above and press return to search.
    Ottapalam
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 2:06 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 2:06 PM IST

    ക​ണ്ണി​യം​പു​റ​ത്ത് വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തുറ​ന്ന് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം​ ക​വ​ർ​ന്നു

    വ​ജ്രം പ​തി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​വ​ർ​ന്ന​ത്
    ക​ണ്ണി​യം​പു​റ​ത്ത് വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തുറ​ന്ന് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം​ ക​വ​ർ​ന്നു
    1. ക​ണ്ണി​യം​പു​റ​ത്ത് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: ക​ണ്ണി​യം​പു​റ​ത്ത് വീ​ണ്ടും മോ​ഷ​ണം. പൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ വി​ല മ​തി​ക്കു​ന്ന വ​ജ്രം പ​തി​ച്ച സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത്. ക​ണ്ണി​യം​പു​റം ശ്രീ​രാം​ന​ഗ​റി​ൽ ന​ന്ദ​കു​മാ​റി​ന്റെ ശ്രീ​ന​ന്ദ​നം വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് വ​ൻ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. വീ​ടി​ന്റെ മു​ൻ​വാ​തി​ലി​ന്റെ പൂ​ട്ടു​ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ക​ത്ത് ക​ട​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​വ് മു​റി​യി​ലെ അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​വ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ജ്ര​മാ​ല​യും മോ​തി​ര​വു​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. ന​ന്ദ​കു​മാ​റും കു​ടും​ബ​വും വി​ദേ​ശ​ത്താ​യ​തി​നാ​ൽ ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ വീ​ട് പൂ​ട്ടി​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ന​ന്ദ​കു​മാ​റി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ട​ക്കി​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​റു​ണ്ട്. വീ​ടി​ന്റെ വൈ​ദ്യു​തി ബി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഭാ​ര്യാ​പി​താ​വ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ട്ട വാ​തി​ലി​ന്റെ പൂ​ട്ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന​താ​യി ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് മു​റി​ക്കു​ള്ളി​ലെ അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന​താ​യി അ​റി​യു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​രം ര​ണ്ട് വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലും ര​ണ്ട് ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും മോ​ഷ​ണ​വും നാ​ല് വീ​ടു​ക​ളി​ലും മ​റ്റൊ​രു ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലും മോ​ഷ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​രെ​യും പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന് ഇ​തു​വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

