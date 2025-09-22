Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ottapalam
    Ottapalam
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 10:37 AM IST

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്ത് 24 കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ കൊ​ന്നു

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്ത് 24 കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ കൊ​ന്നു
    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​രി​ധി​യി​ലെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ഷൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ ജ​ഡം

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​രി​ധി​യി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ഷൂ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 24 കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്കും ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തി​നും നി​ര​ന്ത​രം ശ​ല്യ​മാ​യി മാ​റി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ വേ​ട്ട സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. വേ​ട്ട 15 മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ടു. വ​രോ​ട്, സൗ​ത്ത് പ​ന​മ​ണ്ണ, ക​ണ്ണി​യം​പു​റം, ഈ​സ്റ്റ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, മാ​യ​ന്നൂ​ർ പാ​ലം പ​രി​സ​രം, കോ​ലോ​ത്ത് പ​റ​മ്പ്, അ​പ്പേ​പ്പു​റം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ന്നി​വേ​ട്ട.

    അ​ലി നെ​ല്ലി​യേ​ങ്ക​ര, ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​രി​ക്ക​ത്ത്, ദേ​വ​കു​മാ​ർ വ​രി​ക്ക​ത്ത്, പി.​ജെ. തോ​മ​സ്, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ താ​ഴേ​ക്കോ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ന്നി​വേ​ട്ട. പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ ജ​ഡ​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ട്ര​ഞ്ചി​ങ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ചു. കു​റ​ഞ്ഞ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​ത്ത​രം പ​ന്നി​വേ​ട്ട​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​പ​ക്ഷം ഇ​വ​യു​ടെ ശ​ല്യം കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: killed, ottapalam, Wild boar
    News Summary - 24 wild boars killed in Ottapalam
