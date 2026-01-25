Begin typing your search above and press return to search.
    Mannarkkad
    date_range 25 Jan 2026 9:55 AM IST
    date_range 25 Jan 2026 9:55 AM IST

    മ​ല​യോ​ര​മേ​ഖ​ല വ​ന്യ​മൃ​ഗ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ല്‍; ഉ​റ​ക്കം കെ​ടു​ത്തി പു​ലി​യും ക​ടു​വ​യും

    മ​ല​യോ​ര​മേ​ഖ​ല വ​ന്യ​മൃ​ഗ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ല്‍; ഉ​റ​ക്കം കെ​ടു​ത്തി പു​ലി​യും ക​ടു​വ​യും
    മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട്: താ​ലൂ​ക്കി​ന്‍റെ മ​ല​യോ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​യ​വി​ല്ലാ​തെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ഭീ​ഷ​ണി. പു​ലി​യും ക​ടു​വ​യു​മാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​ക്കം​കെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പൂ​ഞ്ചോ​ല, ഇ​രു​മ്പ​ക​ച്ചോ​ല, ത​ച്ച​മ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പാ​ല​ക്ക​യം, തെ​ങ്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ത​ത്തേ​ങ്ങ​ലം, ആ​ന​മൂ​ളി, മെ​ഴു​കു​മ്പാ​റ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ല​ന​ല്ലൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര അ​മ്പ​ല​പ്പാ​റ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് പു​ലി​യു​ടെ​യും ക​ടു​വ​യു​ടെ​യും സാ​നി​ധ്യ​മു​ള്ള​ത്.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം ക​ടു​വ​യും പു​ലി​യു​മി​റ​ങ്ങി. ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ വ​ള​ര്‍ത്തി ഉ​പ​ജീ​വ​നം തേ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ് മ​ല​യോ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഏ​റെ​യു​ള്ള​വ​രും. റ​ബ​ര്‍ ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും നി​ര​വ​ധി​പേ​രു​ണ്ട്. ക​ടു​വ​യും പു​ലി​യു​മി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ ടാ​പ്പി​ങ് ജോ​ലി​പോ​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​രാ​വി​ലെ മ​ദ്റ​സ​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​പോ​കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.

    വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​കാ​രം വ​നം​വ​കു​പ്പും ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി​യും സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​ന്നി​ല്ല. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ക്യാ​മ​റ​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ആ​ന​മൂ​ളി​യി​ലും ത​ത്തേ​ങ്ങ​ല​ത്തും മെ​ഴു​കും​പാ​റ​യി​ലും ക​ടു​വ​യു​ടെ സാ​നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി. വ​ള​ര്‍ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍മാ​ത്ര​മാ​ണ് കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, വാ​ക്കോ​ട​നി​ലും ചെ​ന്ത​ണ്ടി​ലും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​രം കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ വ​പു​ലി​ക​ള്‍ കെ​ണി​യി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ല​രും ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ലാ​ണ് വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ല്‍നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ​ന​ത്തോ​ടു​ചേ​ര്‍ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പ​റ​മ്പു​ക​ളി​ലെ അ​ടി​ക്കാ​ടു​ക​ള്‍ വെ​ട്ടി​നീ​ക്കാ​ത്ത​തും വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യ​ത്തി​ന് ആ​ക്കം​കൂ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ വ​നം​വ​കു​പ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​കു​ന്നി​ല്ല. വ​ന്യ​മൃ​ഗ​സാ​നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ര്‍ഷം; തെ​ങ്ക​ര​യി​ല്‍ ജ​ന​ജാ​ഗ്ര​ത ​സ​മി​തി ചേ​ര്‍ന്നു

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്: മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ര്‍ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തെ​ങ്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ജ​ന​ജാ​ഗ്ര​താ​സ​മി​തി​യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്നു. വ​ന​ത്തോ​ടു​ചേ​ര്‍ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ​തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ടി​ക്കാ​ടു​ക​ള്‍ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു. വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​വും ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കി. അ​ടി​ക്കാ​ട് നീ​ക്കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കാ​ടു​വെ​ട്ടി​നീ​ക്കി അ​തി​ന്റെ ചി​ല​വ് ഉ​ട​മ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ​തി​നാ​ല്‍ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ക്ക് വി​വ​രം ന​ല്‍കു​ക​കൂ​ടി​യാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​നം​വ​കു​പ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്.

    മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഇ​മ്രോ​സ് ഏ​ലി​യാ​സ് ന​വാ​സ് ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ വി​വി​ധ തീ​വ്ര​യ​ജ്ഞ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ധി​കാ​രം വി​നി​യോ​ഗി​ക്ക​ല്‍, വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ള​പാ​യ​ങ്ങ​ള്‍, പ​രി​ക്ക്, കൃ​ഷി​ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും വ​നം​വ​കു​പ്പു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും വി​വ​രി​ച്ചു.

    വ​ന്യ​മൃ​ഗ​സാ​നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​വു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും ആ​ര്‍ആ​ര്‍ടി​യു​ടെ​യും സേ​വ​ന​വും ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കി. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷീ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം റ​ഫീ​ഖ പാ​റോ​ക്കോ​ട്ടി​ല്‍, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം ഗി​രീ​ഷ് ഗു​പ്ത, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​പി. ജ​ഹീ​ഫ്, സെ​റീ​ന, അ​ബ്ദ​ള്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍, സു​ധീ​ഷ്, ബി​ജീ​ഷ്,റി​ഷാ​ദ് ആ​ന​മൂ​ളി ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

