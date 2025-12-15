Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightPalakkadchevron_rightMannarkkadchevron_rightഉ​റ​പ്പി​ച്ച്...
    Mannarkkad
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 2:37 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 2:37 PM IST

    ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ്
    cancel

    മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട്: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം വ​ന്ന​തോ​ടെ വ​രാ​ന്‍പോ​കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ​ക്കി​ലേ​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍. മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട്, അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൂ​ടാ​തെ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ര്‍, കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം, കു​മ​രം​പു​ത്തൂ​ര്‍, തെ​ങ്ക​ര, അ​ഗ​ളി, പു​തൂ​ര്‍, ഷോ​ള​യൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം. ഇ​തി​ല്‍ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ല്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഷോ​ള​യൂ​ര്‍, അ​ഗ​ളി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ല്‍നി​ന്ന് പു​തൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​വും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി. ചു​ര​മി​റ​ങ്ങി​യാ​ല്‍ മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും അ​ല​ന​ല്ലൂ​ര്‍, കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും സീ​റ്റു​വ​ര്‍ധ​ന​വോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​നി​ര്‍ത്തി. മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ധ്യ​പ​ത്യ​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. 18 ല്‍ 17 ​സീ​റ്റും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ല്‍ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ര്‍, തെ​ങ്ക​ര ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​നി​ര്‍ത്തി. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ഡി​വി​ഷ​ന്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്.

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ എ​ട്ട് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് 97 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 50 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 26 വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ഞ്ച് സീ​റ്റി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ, തെ​ങ്ക​ര, അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് 74,777 വോ​ട്ട് നേ​ടി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 62,712 നേ​ടി. ഈ ​ക​ണ​ക്കി​ൽ 12,065 വോ​ട്ടി​ന്റെ ലീ​ഡ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കു​മ​രം​പു​ത്തൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​ണ് ഇ​ട​തി​ന്റെ ആ​ശ്വാ​സം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം തെ​ങ്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​നു​മാ​യി.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​രം​ഗ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ചേ​രി​തി​രി​വും യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് മൃ​ഗീ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ ഫ​ല​ത്തി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ചി​ത്രം മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ട​തു​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ പു​തൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ല്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionUDF
    News Summary - udf in local body election result
    Similar News
    Next Story
    X