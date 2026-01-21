Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mannarkkad
    Posted On
    21 Jan 2026 10:58 AM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 10:58 AM IST

    ടിപ്പർ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്ക്

    ടിപ്പർ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്ക്
    പള്ളിക്കുറുപ്പിൽ അപകടത്തിൽ പെട്ട ടിപ്പർ ലോറി

    Listen to this Article

    മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട്/ കാ​രാ​കു​ർ​ശ്ശി: പ​ള്ളി​ക്കു​റു​പ്പ് കൊ​ന്ന​ക്കോ​ടി​ല്‍ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട ടി​പ്പ​ര്‍ലോ​റി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി. ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മ​ദ്റ​സ​സ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു​പേ​ര്‍ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. പ​ള്ളി​ക്കു​റു​പ്പ് പാ​ലേ​ങ്ക​ല്‍ ഷെ​രീ​ഫി​ന്റെ മ​ക​ള്‍ ഷി​ഫ (15), ലോ​റി ഡ്രൈ​വ​ര്‍ കാ​രാ​കു​ര്‍ശ്ശി ആ​സി​ഫ് (32) ക്ലീ​ന​ര്‍ കാ​രാ​കു​ര്‍ശ്ശി പ​ന​ങ്ക​ണ്ട​ന്‍ അ​ബ്ദു​ള്‍ റ​ഹ്മാ​ന്‍(56), വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ മാ​ര്‍ത്താ​ണ്ഡം സ്വ​ദേ​ശി അ​ല​ക്‌​സാ​ണ്ട​ര്‍ (45), നെ​ടൂ​ര്‍പാ​റ ശേ​ഖ​ര്‍(51) എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കു​മാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച ആ​റി​നാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ​ള്ളി​ക്കു​റു​പ്പി​ല്‍നി​ന്ന് വി​യ്യ​ക്കു​ര്‍ശ്ശി​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ടി​പ്പ​ര്‍ലോ​റി നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട​ത്. വ​ഴി​യി​രി​കി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യെ ഇ​ടി​ച്ച വാ​ഹ​നം പി​ന്നീ​ട് റോ​ഡ​രി​കി​ലെ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു.അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ വീ​ടി​ന്റെ മു​ന്‍വ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ര്‍ന്നാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ വ​ട്ട​മ്പ​ല​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​ക്ക് സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റു മൂ​ന്നു​പേ​രെ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ തേ​നീ​ച്ച കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ടാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

