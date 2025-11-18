Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mannarkkad
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 2:03 PM IST

    കു​മ​രം​പു​ത്തൂ​രി​ൽ പോ​രാ​ട്ടം ക​ടു​ക്കും

    കു​മ​രം​പു​ത്തൂ​രി​ൽ പോ​രാ​ട്ടം ക​ടു​ക്കും
    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്: ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും ശ​ക്ത​മാ​യ വേ​രോ​ട്ട​മു​ള്ള കു​മ​രം​പു​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും ഭ​ര​ണ​സാ​ര​ഥ്യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യും ഒ​ട്ടും പി​ന്നി​ല​ല്ല. പ​ക്ഷെ, ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ സി.​പി.​എം -സി.​പി.​ഐ പോ​ര് ആ​യി​രു​ന്നു ത​ല​വേ​ദ​ന​യെ​ങ്കി​ൽ നി​ല​വി​ൽ സി.​പി.​ഐ-​സേ​വ് സി.​പി.​ഐ പോ​രും, കൂ​ടാ​തെ സി.​പി.​എം പി.​കെ. ശ​ശി എ​ഫ​ക്റ്റും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് തീ​രാ​ത​ല​വേ​ദ​ന സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. സി.​പി.​ഐ​ക്ക് വേ​രോ​ട്ട​മു​ള്ള മ​ണ്ണാ​ണ് കു​മ​രം​പു​ത്തൂ​ർ. ഇ​വി​ടെ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന​ക​ത്തും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം ലീ​ഗി​നും, കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും ത​ല​വേ​ദ​ന സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​മ​ത ഭീ​ഷ​ണി​യും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലും സീ​റ്റ് ധാ​ര​ണ​യാ​യി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ സി.​പി.​എം- 12, സി.​പി.​ഐ- 5. പൊ​തു​സ​മ്മ​ത​ർ -4 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ധാ​ര​ണ. പി.​കെ. ശ​ശി എ​ഫ​ക്ടും സേ​വ് സി.​പി.​ഐ എ​ഫ​ക്ടും മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഏ​തു വി​ധേ​ന​യും ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നീ​ങ്ങാ​നാ​ണ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി തീ​രു​മാ​നം.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് -11, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് -9, സി.​എം.​പി ഒ​രു സീ​റ്റി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ടം ആ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ല്‍ നി​ർ​മി​ച്ചു, ജ​ല്‍ ജീ​വ​ന്‍ മി​ഷ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു, അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ള്‍ സ്മാ​ര്‍ട്ടാ​ക്കി, ല​ഭ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ടു​ക​ളെ​ല്ലാം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തെ​ന്ന നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി, ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ള്‍പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും വീ​ടു​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു, ഹോ​മി​യോ ഡി​സ്‌​പെ​ന്‍സ​റി സ്ഥാ​പി​ച്ചു,

    ച​ങ്ങ​ലീ​രി​യി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​ഉ​പ​കേ​ന്ദ്രം നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഉ​യ​ർ​ത്തി കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി വ​ഞ്ചി​ച്ചു​വെ​ന്നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് നി​ര്‍മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ​ലി​യ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ രാ​ജാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ​ന്നും ക​രാ​റു​കാ​രു​മാ​യു​ള്ള ത​ര്‍ക്കം​മൂ​ലം 2022-23 കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ ഒ​രു​കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്താ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. വീ​ടു​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച് എ​ണ്ണം​കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

