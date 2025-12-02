Begin typing your search above and press return to search.
    Mannarkkad
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 12:46 PM IST

    ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ

    ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ
    മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട്: ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ മ​ത്സ​രം മു​റു​കു​ന്നു. ബ്ലോ​ക്കി​ല്‍ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും ക​ച്ച​കെ​ട്ടി​യി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ 17 സീ​റ്റി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 12 സീ​റ്റും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​ഞ്ചു​സീ​റ്റു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​ന്ന​ണി​ധാ​ര​ണ​പ്ര​കാ​രം ആ​ദ്യ ര​ണ്ട​ര​വ​ര്‍ഷം മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗും പി​ന്നീ​ട് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദ​വി​യി​ലി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം എ​സ്.​സി വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്. വാ​ര്‍ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു​സീ​റ്റ് വ​ര്‍ധി​ച്ച് 18 ആ​യി. 58 സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 30 പു​രു​ഷ​ന്‍മാ​രും 28 വ​നി​ത​ക​ളും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്ന് ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ്-​അ​ഞ്ചു പേ​ര്‍. മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ ജ​ന​കീ​യ​മ​തേ​ത​ര മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ​യും വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​യു​ടെ​യും സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ത​ച്ച​നാ​ട്ടു​ക​ര, അ​ല​ന​ല്ലൂ​ര്‍, കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം, കു​മ​രം​പു​ത്തൂ​ര്‍, തെ​ങ്ക​ര, കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ, ത​ച്ച​മ്പാ​റ, ക​രി​മ്പ എ​ന്നീ എ​ട്ടു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്ന​താ​ണ് മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര, തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്ന്, കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം, പ​യ്യ​നെ​ടം, തെ​ങ്ക​ര, കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ, പാ​ല​ക്ക​യം, മീ​ന്‍വ​ല്ലം, ക​രി​മ്പ, ത​ച്ച​നാ​ട്ടു​ക​ര, കൊ​റ്റി​യോ​ട്, ച​ങ്ങ​ലീ​രി, നെ​ച്ചു​ള്ളി, അ​രി​യൂ​ര്‍,ചെ​ത്ത​ല്ലൂ​ര്‍, ത​ച്ച​മ്പാ​റ, അ​ല​ന​ല്ലൂ​ര്‍, അ​ല​ന​ല്ലൂ​ര്‍ ഈ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ള്‍. യു​ഡി​എ​ഫി​ല്‍ ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും അ​ത്ര​യും​ത​ന്നെ സീ​റ്റി​ല്‍ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ല്‍ സി.​പി.​എം 14ഉം ​സി.​പി.​ഐ മൂ​ന്നും എ​ന്‍.​സി.​പി ഒ​രു സീ​റ്റി​ലു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൻ.​ഡി.​എ 16 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​റ്റി​യോ​ട്, കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ നി​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലു​ള്ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ ബി​ജി ടോ​മി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ അ​സീ​സ് ഭീ​മ​നാ​ടും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

