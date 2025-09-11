Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mannarkkad
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 1:03 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 1:03 PM IST

    ക​ഞ്ചാ​വു​ശേ​ഖ​രം പി​ടി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ ഒ​രാ​ൾകൂ​ടി പി​ടി​യി​ൽ

    ക​ഞ്ചാ​വു​ശേ​ഖ​രം പി​ടി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ ഒ​രാ​ൾകൂ​ടി പി​ടി​യി​ൽ
    മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട്: ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷം കു​മ​രം​പു​ത്തൂ​ര്‍ പ​ള്ളി​ക്കു​ന്നി​ല്‍ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ച ക​ഞ്ചാ​വു​ശേ​ഖ​രം പി​ടി​കൂ​ടി​യ കേ​സി​ല്‍ ഒ​രാ​ളെ കൂ​ടി മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു.

    ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശ് വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം മു​ച്ചി​ങ്പു​ട്ട് ക​ടു​ത്തു​ല പ​ന​സ​പ​ട്ടു കി​ര്‍സാ​നി മ​ഹേ​ശ്വ​ര്‍ റാ​വു (മ​ഹേ​ഷ്-39) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. എ​സ്.​ഐ എ.​കെ. ശ്രീ​ജി​ത്ത്, എ.​എ​സ്.​ഐ പ്രി​ന്‍സ്‌​മോ​ന്‍, സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍, റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ കേ​സി​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം മൂ​ന്നാ​യി. 2024 ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് പ​ള്ളി​ക്കു​ന്നി​ലെ വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് 41 കി​ലോ​യോ​ളം ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പു​ലാ​പ്പ​റ്റ ഉ​മ്മ​ന​ഴി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ബ്ദു​ല്‍ ഗ​ഫാ​റി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലാ​യി​ല്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക ഉ​ടു​പ്പി ഉ​ദ​യ​ന​ഗ​ര​യി​ലെ ഫാ​ത്തി​മ​യെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കേ​സി​ലെ ആ​റാം പ്ര​തി​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ മ​ഹേ​ശ്വ​ര്‍ റാ​വു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:Drug seizedPalakkadDrug Case
