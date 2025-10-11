Begin typing your search above and press return to search.
    എം.​ഇ.​എ​സ് ക​ല്ല​ടി കോ​ള​ജ് യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; ആ​ശ​യ​ക്കുഴ​പ്പം തീ​രാ​തെ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ

    അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ളും അ​ണി​യ​റ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക​ളും വി​വാ​ദ​മാ​യി
    എം.​ഇ.​എ​സ് ക​ല്ല​ടി കോ​ള​ജ് യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; ആ​ശ​യ​ക്കുഴ​പ്പം തീ​രാ​തെ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ
    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്: മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എം.​ഇ.​എ​സ് ക​ല്ല​ടി കോ​ള​ജി​ലെ യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​​​ലെ ആ​ശ​യ​കു​ഴ​പ്പം തീ​രാ​തെ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. ക​ണ​ക്കി​ലെ ക​ളി​ക​ളി​ൽ മ​റ തീ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​മം. ആ​കെ 83 സീ​റ്റി​ൽ 36 സീ​റ്റി​ൽ എം.​എ​സ്.​എ​ഫ്, 33 സീ​റ്റി​ൽ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ,11 സീ​റ്റി​ൽ കെ.​എ​സ്.​യു, മൂ​ന്ന് സീ​റ്റി​ൽ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ളും, അ​ണി​യ​റ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ആ​ർ​ക്കും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​ടി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​വാ​ദം കൊ​ഴു​ത്ത​ത്. നാ​ലു സീ​റ്റി​ൽ എം.​എ​സ്.​എ​ഫും, ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി​യും വി​ജ​യി​ച്ചു.

    കെ.​എ​സ്.​യു ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ പോ​ലും വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല. എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​നെ​തി​രെ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി-​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ-​കെ.​എ​സ്.​യു സ​ഖ്യം കോ​ള​ജി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് ആ​രോ​പ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ലെ ഗ്രൂ​പ്പി​സ​മാ​ണ് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​യു ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. മൂ​ന്ന് സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് വി​ജ​യി​ച്ച​ത് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും, തി​രി​ച്ച് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യെ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്നു​മാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ആ​രോ​പ​ണം. ജ​ന​റ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് ഇ​തി​ന് തെ​ളി​വാ​യി ചൂ​ണ്ടി​കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​വി​ധാ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ത്ത കോ​ള​ജി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം പ​ര​സ്പ​രം ത​ല​യി​ൽ കെ​ട്ടി വെ​ക്കാ​നും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു മാ​റാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ​യും ലീ​ഗി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    കെ.​എ​സ്.​യു വോ​ട്ട് മ​റി​ച്ചെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​രു​ക​യും യൂ​നി​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തെ​ങ്കി​ലും ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ൽ കോ​ള​ജ് യൂ​നി​റ്റി​ന​ക​ത്തു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പി​സ​ത്തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന്റെ ത​ന്നെ വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ചോ​ർ​ന്ന​തെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​യു ആ​രോ​പി​ച്ചു. ആ​ർ​ക്കും വ്യ​ക്ത​മാ​കാ​ത്ത ക​ണ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഓ​രോ സം​ഘ​ട​ന​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗം ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​ര​ത്തു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ വി​ജ​യി​ക്കും കി​ട്ടി​യ​ത് വ്യ​ത്യ​സ്ത എ​ണ്ണം വോ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും വ്യ​ക്ത​ത​യു​മി​ല്ല.

    യു.​ഡി.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​വി​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം -കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്: ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി എം.​ഇ.​എ​സ് ക​ല്ല​ടി കോ​ള​ജി​ൽ യു.​ഡി.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​വി​ധാ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സീ​സ് ഭീ​മ​നാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ​മ​വാ​യ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​തൃ​ത്വം ശ​ക്ത​മാ​യി ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​രു സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ശ​ത്രു​ത​യും, ത​മ്മി​ൽ ത​ല്ലു​മാ​ണ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യ​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ഐ​ക്യം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​സീ​സ് ഭീ​മ​നാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി.​പി.​എം മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണം -ലീ​ഗ്

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്: മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എം.​ഇ.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി​യെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ യൂ​നി​യ​ൻ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​തി​ൽ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് ആ​ലാ​യ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യോ​ടു​ള്ള നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണോ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. സി.​പി.​എം യു​വ​ജ​ന​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം​വ​രെ ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ് എം.​ഇ.​എ​സി​ലെ നീ​ക്കു​പോ​ക്കെ​ന്ന് റ​ഷീ​ദ് ആ​ലാ​യ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ആ​കെ സീ​റ്റ് = 83

    എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് = 36

    എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ = 33

    കെ.​എ​സ്.​യു = 11

    ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി = 3

    നി​ഷേ​ധ കു​റി​പ്പു​മാ​യി ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പോ​ര്

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്: ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി പി​ന്തു​ണ വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ നി​ഷേ​ധ കു​റി​പ്പു​മാ​യി എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ​സ്. സ​ഞ്ജീ​വ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ‘വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ ഒ​രു വോ​ട്ടും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട. അ​ന്നും, ഇ​ന്നും, എ​ന്നും’​എ​ന്നാ​ണ് ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ സ​ഞ്ജീ​വ് കു​റി​ച്ച​ത്. ത​രാ​ത​രം വ​ർ​ഗീ​യ കാ​ർ​ഡ് ഇ​റ​ക്കി അ​ധി​കാ​രം കി​നാ​വ് ന​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് എം.​ഇ.​എ​സി​ലെ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടെ​ന്ന് എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. ന​ജാ​ഫ് ഫേ​സ​ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ബ​ലാ​ബ​ല​ത്തി​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും ഇ​ത്ത​വ​ണ എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​നെ​തി​രാ​യി. ര​ണ്ട് ജ​ന​റ​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ഴോ​ളം സീ​റ്റു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പെ​ട്ട​ത് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു.

    എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി മ​ര്യാ​ദ ലം​ഘി​ച്ചു -കെ.​എ​സ്.​യു

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്: എം.​ഇ.​എ​സ് ക​ല്ല​ടി കോ​ള​ജി​ൽ യൂ​നി​യ​ൻ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കെ.​എ​സ്.​യു അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്ന​ണി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് മു​ഴു​വ​ൻ വോ​ട്ടു​ക​ളും എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​യു യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ന് ഒ​രു യു.​യു.​സി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് ആ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പി​സ​മാ​ണ് വോ​ട്ട് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണം. എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ വോ​ട്ടു​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കെ.​എ​സ്.​യു യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​മ്മി​റ്റി​യെ താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കെ.​എ​സ്.​യു നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷാ​മി​ൽ, അ​ഖി​ല, ഷ​മ്മാ​സ്, ഹ​ന്ന​ത്ത് ബാ​നു എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

