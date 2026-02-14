രോഗികളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ഇർശാദ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ

രോഗികളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ഇർശാദ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾtext_fields
മണ്ണാർക്കാട്: രോഗികൾക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി ചങ്ങലീരി ഇർശാദ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ. മാധ്യമം ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്ക് വിദ്യാർഥികൾ സമാഹരിച്ച തുക കൈമാറി. ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് സ്കൂൾ ലീഡർ മുഹമ്മദ് നാസിം, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പി.എം. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർ ‘മാധ്യമം’ സർക്കുലേഷൻ മാനേജർ കെ.വി. അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന് കൈമാറിയത്.
പ്രിൻസിപ്പൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ഐ.ഇ.സി.ടി വൈസ് ചെയർമാൻ അഹമ്മദ് സഈദ്, സി.ഇ. അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ, മാനേജർ സുബൈർ പടുവിൽ, എം.പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് ഫാത്തിമത്ത് ഫർസാന, ‘മാധ്യമം’ ഹെൽത്ത് കെയർ എക്സിക്യൂട്ടിവ് മൻസൂർ ആലത്തൂർ, കെ.വി. റഷീദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക സമാഹരിച്ച വിദ്യാർഥികളായ മുഹമ്മദ് ഗനി, കെ. മുൻഷിത, എം.സി. ഇശൽ, അമീൻ റിസ്വി, ഹാല റിയാസ് തുടങ്ങിയവരെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക സമാഹരിച്ച ക്ലാസ് ടീച്ചർ നബീൽ അസ്ഹരിയെയും ആദരിച്ചു.
വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ നസീറുദ്ദീൻ പാലക്കഴി, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ശുക്കൂർ, അധ്യാപകരായ സെയ്താലി, ഫാസിൽ, ശരീഫ്, സെയ്തലവി, രജിത, സലീന, രേണുക, വിദ്യ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
